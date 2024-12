illbruck - Mousse PU Adhésive Universelle Pistolable

illbruck - PU010 est une mousse polyuréthane adhésive permettant le collage puissant et permanent de panneaux isolants (PSE, PU) dans le cadre d'ITE, de panneaux isolants dans des caves ou garages ainsi que diverses applications de collage ou rebouchage de petites cavités. S’expanse et durcit avec l’humidité de l’air et du support.

Mousse expansive de haute qualité. Convient sur tous les supports rencontrés dans la construction. Faible post-expansion permettant un réglage optimisé du collage sur le support. Durcit après 45 min. Résistance finale du collage après 3 h. Équipé d’un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation manuelle et pistolable. Conditionné en aérosol de 750 ml.

Avantages :