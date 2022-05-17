ConnexionS'abonner
Interrupteur différentiel OHMTEC 1P+N 3kA, 40A type AC

UNIPRO GROUP - IICSEN

Cet interrupteur différentiel OHMTEC permet la protection des personnes et des circuits électriques classiques (éclairage, prises électriques, ...) en coupant le courant instantanément. Il détecte des fuites de courant.

Avantages produit :

  • Protection des personnes et des circuits électriques classiques en coupant le courant instantanément 
  • Détecte des fuites de courant
  • Compatible avec les disjoncteurs à vis ou les disjoncteurs automatiques OHMTEC
     

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Couleur : Blanc
Intensité (en A) : 40A
Nombre de modules : 2
Nombre de pôles : 1P+N
Type de différentiel : Type AC
Info + : Alimentation par le bas
Catégorie : Interrupteur différentiel
Type de connexion : à vis
Conditionnement : boîte de 10
Garantie : 5 ans

Labels et certifications

  • NF

Divers

IICSEN est notre entité commerciale réservée aux professionnels qui s’est structurée en 2009 au sein d’un groupe spécialisé dans la distribution professionnelle. Nous avons profité des années d’expertise du groupe depuis 1996 dans les domaines de l’installation électrique, du luminaire LED, du chauffage et de l’outillage pro

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

