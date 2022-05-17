Interrupteur différentiel OHMTEC 1P+N 3kA, 40A type AC
Cet interrupteur différentiel OHMTEC permet la protection des personnes et des circuits électriques classiques (éclairage, prises électriques, ...) en coupant le courant instantanément. Il détecte des fuites de courant.
Avantages produit :
- Protection des personnes et des circuits électriques classiques en coupant le courant instantanément
- Détecte des fuites de courant
- Compatible avec les disjoncteurs à vis ou les disjoncteurs automatiques OHMTEC
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Couleur : Blanc
Intensité (en A) : 40A
Nombre de modules : 2
Nombre de pôles : 1P+N
Type de différentiel : Type AC
Info + : Alimentation par le bas
Catégorie : Interrupteur différentiel
Type de connexion : à vis
Conditionnement : boîte de 10
Garantie : 5 ans
Labels et certifications
- NF
Divers
IICSEN est notre entité commerciale réservée aux professionnels qui s’est structurée en 2009 au sein d’un groupe spécialisé dans la distribution professionnelle. Nous avons profité des années d’expertise du groupe depuis 1996 dans les domaines de l’installation électrique, du luminaire LED, du chauffage et de l’outillage pro
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Norme NF
- Afficher plus
Radiateur à convection en verre - Verre connecté WIFI (STEINER)
Radiateur muni d'une résistance en aluminium qui permet une montée rapide en température. Grande précision de réglage et mesure de température. Ecran d'affichage...