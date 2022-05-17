Radiateur à convection en verre - Verre connecté WIFI (STEINER)
Radiateur muni d'une résistance en aluminium qui permet une montée rapide en température. Grande précision de réglage et mesure de température. Ecran d'affichage rétroéclairé lors de l'appui sur les différentes touches.
Sa façade noire lui donne une grande élégance et une facilité de s'intégrer dans toutes les pièces de vie de la maison.
Il peut être utilisé de façon autonome ou bien être aussi contrôlé à distance par un smartphone. Son module Wifi intégré lié à l'utilisation de l'application gratuite "tuyasmart" permet de contrôler à distance la chauffe et l'état du radiateur.
Avantages produit :
- Thermostat à affichage digital avec un rétro éclairage
- Emetteur et récepteur Wifi pour la commande à distance
- Montée rapide en température
- Grande précision de réglage et mesure de température
- Grande élégance
- Détection d’ouverture de fenêtre
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Tension : 230 V
Puissance : 750 W
Indice de protection : IP24
Dimensions : 560x460x100 mm
Couleur : Noir
Garantie : 2 ans pour la partie électrique et 5 ans pour la structure
Labels et certifications
- NF
Divers
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
