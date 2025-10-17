UNIPRO GROUP - IICSEN - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « UNIPRO GROUP - IICSEN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 2009, IICSEN se positionne comme votre fournisseur de confiance en matériel et équipement électrique professionnel.

IICSEN.FR fait désormais partie du groupe UNIPRO spécialisé dans la distribution de matériel de bricolage sur internet. Dans le but de renforcer sa présence dans le marché pro du matériel électrique et de bénéficier de toute l’expertise et des outils du groupe UNIPRO, Iicsen.fr a fusionné avec UNIPRO pour devenir un acteur majeur de la distribution de matériel électrique.

Au sein d’un groupe familial spécialisé dans la distribution de produits de bricolage et d’électricité depuis 1996, IICSEN est notre entité réservée aux professionnels et profite de toutes ces années d’expertise pour vous proposer des produits de qualité dans les domaines de l’installation électrique, du luminaire LED, du chauffage et de l’outillage pro.

L’ensemble de nos marques est constitué de produits conçus, développés ou sélectionnés par nos soins. Notre bureau technique situé à Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire (43), intervient à tous les niveaux de production : définition, conception, prototypage, test, homologation, certification, industrialisation, packaging et notices. Nous maitrisons et connaissons ainsi toutes les étapes de vie de nos produits. Nous nous assurons ainsi de la qualité et de la fiabilité dans le temps de nos produits tout en mettant en œuvre des évolutions permanentes sur nos gammes pour répondre aux modifications normatives et technologiques.

L’ensemble de nos gammes est étudié pour répondre à vos besoins, toute l’année, quels que soient vos chantiers. Nous sommes à l’écoute de vos besoins, à l’affût des nouveautés et solidement présent pour les indispensables.

L’ensemble de nos stocks de produits se situe également en Haute-Loire. Ce qui nous permet de pouvoir expédier vos commandes en moins de 24h ouvrées. De quoi vous livrer rapidement ou vous voulez.

