LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Square

Le LAMILUX Flat Roof Access Hatch Square est une trappe d’accès carrée prémontée en usine, équipée d’un système d’ouverture hydraulique continu capable d’ouvrir l’ouvrant à 70 ° en environ 45 secondes.

Récompensée par le Red Dot Design Award 2021, elle possède une surface vitrée de 4 m² pour une pénétration maximale de la lumière naturelle et un mécanisme rabattant qui optimise l’espace utilisable sur la toiture-terrasse. Sa costière, inclinée et isolée thermiquement sur toute sa surface, assure un effet autonettoyant et prévient les ponts thermiques, tandis que les profilés de cadre et la surface d’intrados se personnalisent selon la carte RAL.

Côté sécurité et performance, un arrêt d’urgence surveillé par barrière photoélectrique garantit l’interruption instantanée de la fermeture, commandée par interrupteur à clé avec levier manuel en cas de panne électrique. Conforme aux normes DIN 18234 (résistance à la propagation du feu) et DIN 18008-6 (sécurité antichute), elle intègre un double vitrage de sécurité (verre extérieur trempé, verre intérieur feuilleté) classé Broof(t1) selon EN 13501-5. Enfin, des vitrages fonctionnels haute performance peuvent être ajoutés pour renforcer l’isolation et réduire le risque de condensation.

Labels et certifications (détail) :