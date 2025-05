LAMILUX Flat Roof Access Hatches : accès élégants aux toits-terrasses

Confort et design : repenser l’accès au toit-terrasse

Les toits-terrasses deviennent des espaces de plus en plus prisés dans les environnements urbains. Véritables oasis de tranquillité, ils prolongent l’espace de vie et offrent une plus-value architecturale. Mais c’est l’accès confortable à ces espaces qui les rend véritablement attractifs. C’est là qu’interviennent les Flat Roof Access Hatches de LAMILUX : elles permettent un accès élégant, fonctionnel et baigné de lumière – aussi bien dans les constructions neuves que dans les projets de rénovation.

Trois variantes pour répondre à chaque besoin

Avec sa gamme Flat Roof Access Hatches Comfort, LAMILUX propose des solutions adaptées à différents besoins :

→ Le Comfort Swing se distingue par son mécanisme d’ouverture latérale, qui libère une large ouverture de passage sans encombrer la surface du toit. Il s’ouvre à 84° en seulement 25 secondes grâce à un vérin hydraulique électrique, et peut aussi servir à ventiler naturellement les pièces. Avec une surface vitrée de 3 à 3,5 m², il allie gain de place et grand confort d’utilisation.

→ Le Comfort Square séduit par sa symétrie esthétique et son format carré. Il s’intègre harmonieusement à une architecture moderne de toit plat et permet un accès confortable via un escalier à vis ou à palier. Sa surface vitrée de 4 m² apporte un maximum de lumière naturelle aux pièces inférieures.

→ Le modèle Comfort Solo, quant à lui, dispose d’un système d’ouverture horizontale. La surface vitrée coulisse latéralement, libérant entièrement l’ouverture. Avec une surface de 4,2 m² et la plus forte inclinaison parmi les modèles, il garantit une excellente luminosité, une ventilation maximale et un écoulement optimal de l’eau et des saletés.

Tous les modèles bénéficient d’une excellente isolation thermique, d’un système d’évacuation de l’eau et des impuretés intégré et d’une finition haut de gamme. Ils ont été récompensés par des prix de design renommés tels que le Red Dot Award et le German Design Award.

Townhouses près de Berlin avec les LAMILUX Flat Roof Access Hatches

L’efficacité des trappes LAMILUX dans la pratique est illustrée par un nouveau quartier de maisons mitoyennes (townhouses) à Hohen Neuendorf, près de Berlin. Au total, 34 Flat Roof Access Hatches Comfort Swing y ont été installées, offrant aux habitants un accès direct à leur toit-terrasse privé. Dans des zones densément peuplées comme la périphérie berlinoise, cette extension du logement vers le haut représente un atout précieux.

Les systèmes d’éclairage zénithal à grande surface inondent les pièces inférieures de lumière naturelle, créant une atmosphère claire et agréable. Esthétiquement, les trappes s’intègrent parfaitement à l’architecture moderne. Leur mécanisme reste discret, l’ouverture se fait automatiquement et confortablement – sans éléments techniques visibles.

Une plus-value pour l’urbanisme moderne

La combinaison de solutions pour toits plats, de systèmes d’éclairage zénithal et d’accès intelligent illustre la manière dont les produits bien conçus peuvent améliorer la qualité de vie en ville. Les LAMILUX Flat Roof Access Hatches ne s’adressent pas seulement aux particuliers, mais aussi aux promoteurs immobiliers, architectes et collectivités qui souhaitent créer des espaces de vie modernes et durables.

