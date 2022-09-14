ConnexionS'abonner
Fermer

Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment

Partager le produit
BATIRADIO

En 2022, les salons Batimat, Interclima et Idéobain s’associent à travers les Rendez-vous du Mondial du bâtiment pour créer une nouvelle tribune dédiée aux industriels de la construction et du bâtiment sur Batiradio.

Tous les mois, en LIVE puis en REPLAY sur toutes les plateformes de ces deux grands médias, les industriels du secteur pourront mettre en valeur leurs solutions auprès d’une audience combinée et puissante et répondre aux problématiques soulevées par nos experts.

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Les tags associés

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
BATIRADIO - Batiweb

En 2022, les salons Batimat, Interclima et Idéobain s’associent...

52 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.