Location de véhicule avec conducteurs
Malherbe met à votre disposition ses équipes et ses ressources matérielles, pour répondre à vos besoins spécifiques d’exploitation.
Des prestations de location de véhicules sur mesure ponctuelles ou pérennes, qui vous libèrent des problématiques liées à la gestion des coûts d’immobilisation financière et de maintenance.
Avantages produit :
- Prestation sur mesure
- Large gamme de véhicules
- Conducteurs ambassadeurs
- Gestion sociale
- Suivi de la performance
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Mise à disposition de conducteurs formés
Location de véhicules standards et spécifiques : tracteurs, remorques frigorifiques, bennes céréalières et vrac, citernes, semi-remorques tautliner, plateaux, grues, portes-engins, hayons, chariots, etc…
Externalisation partielle ou totale de votre parc, véhicules et conducteurs
Divers
Le groupe MALHERBE, votre meilleur allié pour le pilotage et l’organisation de vos transports en France et à l’international.
Créé en 1953, MALHERBE est aujourd’hui un des leaders français du transport de marchandises générales en lots et groupage, s’adressant notamment aux secteurs de l’agroalimentaire, la grande distribution, la distribution spécialisée, l’industrie pharmaceutique, l’énergie, le bâtiment et la construction, et tous les produits manufacturés.
Transport de marchandises générales
Malherbe prend en charge vos transports de marchandises d’une à trente-trois palettes, du lot partiel au lot complet et groupage, en France et à l’international, de l’enlèvement...