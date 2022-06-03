ConnexionS'abonner
Fermer

Location de véhicule avec conducteurs

Partager le produit
MALHERBE

Malherbe met à votre disposition ses équipes et ses ressources matérielles, pour répondre à vos besoins spécifiques d’exploitation.

Des prestations de location de véhicules sur mesure ponctuelles ou pérennes, qui vous libèrent des problématiques liées à la gestion des coûts d’immobilisation financière et de maintenance.

Avantages produit :

  • Prestation sur mesure
  • Large gamme de véhicules
  • Conducteurs ambassadeurs
  • Gestion sociale
  • Suivi de la performance 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Mise à disposition de conducteurs formés
Location de véhicules standards et spécifiques : tracteurs, remorques frigorifiques, bennes céréalières et vrac, citernes, semi-remorques tautliner, plateaux, grues, portes-engins, hayons, chariots, etc…
Externalisation partielle ou totale de votre parc, véhicules et conducteurs

Divers

Le groupe MALHERBE, votre meilleur allié pour le pilotage et l’organisation de vos transports en France et à l’international.
Créé en 1953, MALHERBE est aujourd’hui un des leaders français du transport de marchandises générales en lots et groupage, s’adressant notamment aux secteurs de l’agroalimentaire, la grande distribution, la distribution spécialisée, l’industrie pharmaceutique, l’énergie, le bâtiment et la construction, et tous les produits manufacturés.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

MALHERBE - Batiweb

Le groupe MALHERBE, votre meilleur allié pour le pilotage et l’organisation de vos transports...

ZI de la Sablonnière
14980 Rots
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.