Transport de marchandises générales
Malherbe prend en charge vos transports de marchandises d’une à trente-trois palettes, du lot partiel au lot complet et groupage, en France et à l’international, de l’enlèvement de vos produits jusqu’à la livraison finale.
Avantages produit :
- Exploitation exemplaire
- Traçabilité des marchandises
- Parfaite gestion du temps
- Anticipation et maîtrise des risques
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Marchandises générales et matières dangereuses
Produits conditionnés ou en vrac, finis ou semi-finis
Température dirigée de -25°C à +15°C
Le groupe MALHERBE, votre meilleur allié pour le pilotage et l’organisation de vos transports en France et à l’international.
Créé en 1953, MALHERBE est aujourd’hui un des leaders français du transport de marchandises générales en lots et groupage, s’adressant notamment aux secteurs de l’agroalimentaire, la grande distribution, la distribution spécialisée, l’industrie pharmaceutique, l’énergie, le bâtiment et la construction, et tous les produits manufacturés.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Industrie
