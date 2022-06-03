Le groupe MALHERBE, votre meilleur allié pour le pilotage et l’organisation de vos transports en France et à l’international.

Créé en 1953, MALHERBE est aujourd’hui un des leaders français du transport de marchandises générales en lots et groupage, s’adressant notamment aux secteurs de l’agroalimentaire, la grande distribution, la distribution spécialisée, l’industrie pharmaceutique, l’énergie, le bâtiment et la construction, et tous les produits manufacturés.