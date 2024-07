MALHERBE - Batiweb

Le groupe MALHERBE, votre meilleur allié pour le pilotage et l’organisation de vos transports en France et à l’international.

Créé en 1953, MALHERBE est aujourd’hui un des leaders français du transport de marchandises générales en lots et groupage, s’adressant notamment aux secteurs de l’agroalimentaire, la grande distribution, la distribution spécialisée, l’industrie pharmaceutique, l’énergie, le bâtiment et la construction, et tous les produits manufacturés.

Chaque jour, les équipes de MALHERBE sont à votre service pour vous apporter des solutions personnalisées et pertinentes dans la gestion, la sécurisation et l’optimisation de vos transports de marchandises et votre logistique en France et en Europe. Réel partenaire de votre compétitivité, MALHERBE allie le pragmatisme à la réactivité de ses agences sur le terrain afin d’engager des décisions opérationnelles performantes, pour répondre à vos différents objectifs.

Depuis toujours, les valeurs qui font notre différence ont cimenté les relations durables que nous entretenons avec nos clients-partenaires. Partagées par chaque collaborateur, ces convictions sont véritablement ancrées dans le quotidien de MALHERBE au service de votre exigence. Elles sont le fruit d’un travail réalisé en interne, avec la participation de nos collaborateurs.

MALHERBE compte une trentaine d’agences implantées sur tout le territoire français, chacune partageant les valeurs, les pratiques et les processus fondamentaux du groupe. Cette proximité régionale permet à nos clients de disposer d’un suivi personnalisé et de conseils sur mesure, assurés par nos collaborateurs disponibles et à l’écoute de chaque demande.

Le savoir-faire de MALHERBE :