Logiciel EBP Devis & Facturation Bâtiment

Caractéristiques générales :

Mode en ligne : 1 société incluse, 1 utilisateur inclus (possibilité d’en ajouter jusqu’à 3)

Mode licence : version monoposte ou réseau jusqu’à 3 postes, 5 sociétés

Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en option) et restauration de données

Protection des dossiers par mot de passe

Gestion des favoris

Recherche multicritère

Assistant de navigation paramétrable

Champs obligatoires (personnalisables)

Aide en ligne

Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook® et Onedrive®)(1)

Application mobile EBP Bâtiment(2)



Gestion des ventes :

Devis, factures, avoirs, factures d’acompte, avoirs d’acompte

Création illimitée de tranches de travaux

Transfert automatique des documents (devis en facture, facture en avoir, etc.)

Envoi des documents par e-mail

Personnalisation des documents

Assistant de paramétrage des documents

Gestion des services à la personne

Gestion de la TVA

État d’avancement et indexation des devis

Fiches frais de port

Frais de port HT

Facturation d’éléments non référencés dans la base

Gestion de lettres-types personnalisables (lettre d’en-tête, de pied et CGV)

Documents de vente conformes à la législation relative aux mentions obligatoires

Gestion de déductions sur le TTC dans les devis (prime CEE, MaPrimeRenov’, etc.)



Éléments :

Fiches éléments de type fourniture, main d’oeuvre, ouvrage, etc.

Calcul des prix de vente selon le déboursé sec, les frais généraux, etc.

Gestion du fourni-posé

TVA neuf ou rénovation

Insertion d’image associée à l’élément

Gestion des éco-contributions (DEEE et écomobilier)

Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux de marque, prix de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC

Étiquettes avec code-barres



Clients :

Fichiers clients et prospects

Multi-adresses de facturation et de livraison

Contacts illimités par fiche

Envoi de SMS(1) via les partenaires Digitaleo, SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)

Solvabilité, localisation et calcul d’itinéraires(1) avec société.com, Mappy, Google Maps et Bing Maps

Saisie des règlements

Multi-échéances, pointage entre échéances

Échéancier clients

Préparation à la remise en banque (pour les règlements clients)

Lettres de relance

Historique des éléments et documents de vente par client

Consultation des fiches et de l’historique client sur l’application mobile EBP Bâtiment



Suivi d’activité :

Planification et gestion facilitée des rendez-vous

Tableau de bord

Statistiques sur le chiffre d’affaires et la marge par client

Palmarès du chiffre d’affaires et de la marge par client



Imports / Exports :

Transfert des règlements et factures vers EBP Compta avec gestion des comptes auxiliaires

Génération comptable des règlements clients et des factures au format du logiciel du cabinet comptable(3)

Import / Export au format CSV

Import / Export paramétrables

Export des documents

Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML



Facture électronique (Réforme 2024-2026) :

Factures de vente exportables au format Factur-X

Liaison avec le portail Chorus Pro : envoi direct des factures, récupération des statuts, liaison avec l’espace Facture de travaux



Liste des fonctions non exhaustive.



(1) Pour le mode licence, nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM.

(2) Uniquement disponible avec le mode en ligne. L’application est téléchargeable, sans surcoût, sur l’App Store et le Play Store.

(3) Compatible avec la majorité des logiciels du marché.