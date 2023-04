Appel d’offres : Comment mettre toutes les chances de votre côté ?

Comment répondre à un appel d’offres, quels documents fournir ? On vous dit tout !

Techniquement, que votre entreprise soit privée ou publique, vous avez la possibilité de répondre à un appel d’offres si vous respectez certaines règles :

Avoir un objet social et un champ d’activité en accord avec la demande,

Ne pas avoir été condamné en justice,

S’être acquitté des impôts, taxes et cotisations sociales,

Ne pas être en liquidation judiciaire,

Ne pas engendrer de conflit d’intérêts.

Une exception demeure cependant, une organisation émettrice du secteur privé peut demander des conditions spécifiques indispensables pour pouvoir répondre.



La réponse à un appel d’offres est un investissement important, le temps passé et les moyens financiers investis sont à prendre en compte lorsque vous souhaitez répondre à un appel d’offres.



Les démarches sont assez longues et les documents à fournir assez fastidieux. Prenez déjà en compte que si le marché est supérieur à 25 000€, l’envoi des documents suivants au format dématérialisé est une obligation :

documents de consultation,

dossier de candidature et offres,

l’ensemble des échanges entre l’entreprise émettrice et les répondants,

notification de décision).

Voilà les documents que vous devrez présenter pour répondre à un appel d’offres :

Le formulaire administratif de déclaration de candidat;

La présentation de l’entreprise en justifiant de ses capacités à répondre à la demande;

Le justificatif d’assurance;

Les formulaires d'acceptation des différentes clauses : cahier de clauses administratives particulières, cahier de clauses techniques particulières, etc. ;

Offre de prix;

Mémoire technique.

Le mémoire technique est le document le plus important, il reprend très précisément l’ensemble des moyens technologiques, techniques, humains et financiers que vous allez mobiliser pour répondre à l’appel d’offres.



Afin de faciliter la recherche et la réponse aux appels d’offres du marché public, une plateforme centralise tous les appels d’offres du secteur public : PLACE.



Pour les appels d’offres du secteur privé, les solutions EBP Bâtiment en partenariat avec SPIGAO, regroupent l’ensemble des appels d’offres et simplifient également votre candidature.



L’appel d’offres est une opportunité de business importante pour toutes les entreprises en capacité d’y répondre. Bien que les organismes publics soient les premiers éditeurs d’appels d’offres, les entreprises privées sont aussi des annonceurs importants qu’il ne faut pas négliger.

