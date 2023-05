Logiciel EBP Bâtiment PRO

Chiffrage des devis, facturation et suivi de chantier, notre logiciel vous accompagne dans vos tâches quotidiennes grâce à son interface claire et intuitive. Gérez avec précision tous les aspects de votre entreprise du bâtiment avec un outil adapté à votre métier.

→ Pilotez vos chantiers à distance

Assurez la rentabilité de vos chantiers où que vous soyez. Chiffrage de vos prestations, facturation, gestion des plannings ou encore optimisation des achats… Gérez tous les aspects de votre entreprise du bâtiment grâce à une simple connexion internet. Suivez désormais votre activité n’importe où grâce à l’application mobile EBP Bâtiment. Elle vous permettra de retrouver toutes les informations nécessaires à vos rendez-vous client, consulter votre planning du jour, accéder aux différents documents et envoyer vos devis à vos clients.

→ Gagnez du temps au quotidien

Laissez votre logiciel travailler pour vous ! Il devient le parfait assistant de vos tâches quotidiennes. Créez vos documents de vente et d’achat les uns à la suite des autres. Vous limitez les ressaisies et le risque d’erreur qui en découle.

→ Améliorez votre rentabilité

Profitez d’une synthèse financière en temps réel pour chacun de vos chantiers. Suivez leur avancement en comparant les dépenses prévues, engagées et réalisées en termes de fourniture, main d’oeuvre, matériel, etc. Vous pilotez précisément la rentabilité de vos travaux et pouvez agir en conséquence si besoin.

→ Gérez vos contrats et interventions

Qu’il s’agisse de contrats de maintenance et d’entretien ou d’opérations de dépannage, gérez votre service après-vente en toute efficacité en couplant votre solution à notre module dédié. Gérez vos contrats et garanties, et planifiez vos interventions selon vos conditions de prise en charge.

→ Analysez au mieux votre activité

Devis en cours, factures échues, chiffre d’affaires réalisé, suivez au jour le jour vos indicateurs clés. Exploitez les informations essentielles sur votre activité pour disposer d’une vision globale de vos résultats. Prenez ainsi les décisions nécessaires pour dynamiser le développement de votre entreprise.

→ Achetez au meilleur prix

Comparez les fournisseurs et sous-traitants de votre base selon plusieurs critères : prix, délai de livraison, quantités achetées. Le logiciel trouve automatiquement le meilleur résultat et vous n’avez plus qu’à effectuer votre commande ou demande de prix.

Gestion des ventes

Devis, commandes, factures, avoirs, factures d’acompte, bons de livraison et de retour, etc.

Création illimitée de tranches de travaux

Récapitulatif des lignes ou du document

Transfert automatique des documents

Gestion de déductions sur le TTC dans les devis (prime CEE, MaPrimeRenov’, etc.)

Situations de travaux et factures d’avancement

Décompte général et définitif (DGD)

Facturation périodique

Envoi des documents par e-mail

Personnalisation des documents

Gestion de l'attestation de TVA (remplissage automatisé )

Gestion des interventions et contrats de maintenance / SAV (module optionnel)

Gestion de la retenue de garantie et garantie pour bonne fin de travaux

Cautionnement bancaire

Import d’appels d’offre (Excel, .csv ou .txt)

Liaison avec Spigao 1-2

Livraison / Réception totale ou partielle

Bons de retour et avoirs partiels

Révision et actualisation des prix dans les documents de vente

Gestion de lettres-types personnalisables (lettre d’en-tête, de pied et CGV)

Fiches intervenants, commerciaux, intérimaires

Éléments

Fiches éléments de type fourniture, main d’oeuvre, ouvrage, etc. avec insertion d’image

Calcul des prix de vente selon le déboursé sec, les frais généraux, etc.

Gestion du fourni-posé

Consultation et import de tarifs fournisseurs avec mise à jour automatique quotidienne 1-4

Import de bibliothèques d’ouvrages (Batiprix et BatiChiffrage) 1-5

Calcul de métrés

TVA neuf ou rénovation

Gestion des éco-contributions (DEEE, éco-mobilier et PMCB)

Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix de vente HT/TTC, taux de TVA, etc.

Tarifs (simple et multi-lgnes) et promotions

Clients

Fichiers clients et prospects

Multi-adresses de facturation et de livraison

Envoi de SMS via les partenaires Digitaleo, SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)

Historique des éléments et documents de ventes

Saisie des règlements (avec multi-échéances)

Échéancier clients et remises en banque

Virements et prélèvements SEPA

Prélèvements automatiques avec GoCardless (hors commission déduite)

Gestion des relances clients et impayés

Consultation des fiches et de l’historique client sur l’application mobile EBP Bâtiment

Suivi d’activité

Tableau de bord et alertes paramétrables

Statistiques et palmarès sur le chiffre d’affaires et la marge par client

Suivi et planification de chantier

Planning : saisie des rendez-vous et réservations du matériel

Saisie par salarié des heures effectuées

Analyse financière du chantier : prévu, engagé, facturé, réalisé, écarts

Gestion des coûts supplémentaires

Achats et stocks

Demandes de prix, commandes fournisseurs et bons de réception

État sur les demandes de prix

Comparatif fournisseurs (tarif, délais de livraison, etc.)

Bons d’entrée et bons de sortie

Liste des mouvements et écarts de stocks

Valorisation du stock au PUMP

Multi-dépôt jusqu’à 3 dépôts

Saisie des inventaires

Gestion de la sous-traitance : documents d’achat, factures d’avancement spécifiques

Imports & Exports

Transfert des règlements et factures vers EBP Compta avec gestion des comptes auxiliaires

Génération des règlements clients et factures au format du logiciel du cabinet comptable 6

Import / Export au format CSV

Import / Export paramétrables

Export des documents en PDF, Word ® , Excel ®

, Excel Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML

Facture électronique (Réforme 2024-2026)

Factures de vente exportables au format Factur-X

Liaison avec le portail Chorus Pro : envoi direct des factures, récupération des statuts, liaison avec l’espace Facture de travaux

Liste des fonctions non exhaustive

1 - Pour le mode licence, nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM.

2 - Uniquement disponible avec le mode en ligne. L’application est téléchargeable, sans surcoût, sur l’App Store et le Play Store.

3 - Uniquement disponible pour le mode licence. Nécessite un abonnement auprès de Spigao.

4 - Nécessite un abonnement auprès de Tarifeo.

5 - Bibliothèques à acquérir en supplément auprès des éditeurs.

6 - Compatible avec la majorité des logiciels du marché.