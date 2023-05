Logiciel EBP Compta PRO

Caractéristiques générales :

Mode en ligne : 3 sociétés incluses et 1 utilisateur inclus (possibilité d’en ajouter 11)

Mode licence : version monoposte ou réseau (jusqu’à 12 postes), 10 sociétés

Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en option) et restauration de données

Gestion des favoris et des droits

Protection des dossiers par mot de passe



Aide à l’utilisation :

Personnalisation de l’interface

Protection du dossier par mot de passe

Recherche multicritère

Assistant de navigation personnalisable

Filtre de données

Aide dans le logiciel de comptabilité



Traitements comptables :

Comptabilité générale, auxiliaire et analytique

Saisie comptable avancée (par journal ou au kilomètre)

Import automatique des relevés bancaires(1) et comptabilisation

Lettrage

Délettrage automatique

Prélèvements automatiques via la liaison GoCardless(2) hors commission déduite

Règlement des tiers

Virements et prélèvements SEPA

Gestion des créances douteuses, des impayés et des irrécouvrables

Gestion de la TVA

Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A, 3514 acomptes trimestriels, 3519 demande de remboursement) et télépaiement EDI-TVA(3)

Dématérialisation des factures d’achat et des notes de frais via Dext avec intégration des écritures dans EBP Comptabilité PRO(4)



Analytique :

3 plans (axes)

Ventilations et grilles

Création de graphiques et diagrammes analytiques

OD et report à nouveau

Consultation interactive



Statistiques et tableau de bord :

Tableau de bord personnalisable

Suivi du chiffre d’affaires mensuel, du résultat comptable et de la marge

Solde de compte Banque

États des créances clients et dettes fournisseurs

Prévisions de trésorerie mono-banque

Gestion des relances



Éditions comptables :

Bilan et compte de résultat (états préparatoires)

Grand livre, balance et journaux analytiques

Comparatif des indicateurs comptables N/N-1

Soldes intermédiaires de Gestion (SIG)

Échéancier

FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures Comptables



Imports & Exports :

Envoi des données à l’expert-comptable(5)

Import / Export paramétrables (Excel®, autres logiciels, etc.)

Import / Export paramétrables des plans et postes analytiques

Export pour liasse vers le logiciel EBP Etats Financiers PRO



Liste des fonctions non exhaustive.



(1) Inclus dans les solutions de comptabilité en ligne. Pour le mode licence, il nécessite la souscription à une Offre de Service (PRIVILÈGE ou PREMIUM) ou à acquérir séparément.

(2) Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILÈGE OU PREMIUM.

(3) Nécessite la souscription au Service PRIVILÈGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.

(4) Nécessite la souscription à un abonnement directement auprès de notre partenaire Dext. Pour le mode licence, requiert également la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM.

(5) Compatible avec la majorité des logiciels du marché.