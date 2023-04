Logiciel EBP Paie Autonome

Profitez d’une solution de Paie clé en main pour sécuriser la gestion de vos collaborateurs. Bénéficiez d’un accompagnement complet au démarrage pour être autonome plus rapidement au quotidien. Avec EBP Paie Solution Autonome, gagnez en efficacité grâce à l’automatisation des tâches et réduisez ainsi vos coûts administratifs.

→ Sécurisez la gestion de votre paie

Plus de risque d’erreur ou d’oubli, une équipe de spécialistes paie réalise un paramétrage sur-mesure et vous livre une solution clé en main. Elle intègre votre convention collective et les spécificités de votre entreprise. Vous êtes accompagné dans la prise en main du logiciel pour être opérationnel rapidement. Restez autonome dans le paramétrage de votre solution (création de nouveaux profils, rubriques, etc.) en fonction de l’évolution de votre masse salariale.

Parce que l’essentiel est la conformité de votre paie, une veille sociale, légale et conventionnelle est assurée en permanence. Ainsi vous profitez d’une solution toujours à jour pour travailler en toute sécurité (prélèvement à la source, , bulletin clarifié, activité

partielle, Fin de Contrat de Travail Unique (FCTU), Déclaration Obligatoire d’Emplois des Travailleur handicapés, recouvrement de la taxe d’apprentissage et de la retraite complémentaire par l’URSSAF, etc.).

Bénéficiez également de l’expertise des Éditions Francis Lefebvre en consultant votre bibliothèque numérique INNEO(1) dédiée aux missions de la paie. Vous accédez à des outils pratiques, à de la documentation légale ainsi qu’à un tchat pour trouver toutes les

réponses à vos questions.

→ Automatisez vos processus au quotidien

Optimisez vos tâches récurrentes grâce à la gestion simplifiée des congés et absences. Vous pouvez les saisir par anticipation ou massivement. Automatisez vos processus de réception de l’AER et de déclaration de la DPAE. Personnalisez les plannings de vos salariés pour automatiser la remontée du temps de travail et des absences que vous gérez (temps partiel, congés payés, maladie, maternité, etc.). Enfin, contrôlez vos charges à l’aide du livre de paie dynamique et des nombreux états de paie disponibles dans le logiciel. Les informations saisies dans les bulletins alimentent automatiquement vos déclarations. Évitez l’envoi de données sociales erronées grâce à l’outil de contrôle de cohérences DSN. Il vous indique, grâce à un code couleur simple, les anomalies à corriger. Minimisez votre temps administratif avec le Signalement

d’amorçage des données variables (SADV) permettant l’automatisation de l’affiliation aux différents organismes. Envoyez vos déclarations rapidement et en toute sécurité, depuis votre solution, à l’aide d’EBP Télédéclaration. Enfin, soyez alerté et recevez automatiquement dans votre logiciel les données nécessaires au calcul du prélèvement à la source(2) pour chacun de vos salariés ainsi que les retours des différents organismes.

→ Analysez et suivez avec précision votre masse salariale

Gardez la maitrise de vos données sociales et consultez l’évolution de votre masse salariale grâce aux tableaux de bord. La partie opérationnelle vous aide à suivre l’avancement du traitement de votre paie. La partie stratégique vous permet d’identifier rapidement

les indicateurs comme le taux d’absentéisme, la pyramide des âges ou encore la répartition des contrats de travail. Si vous souhaitez aller encore plus loin, l’interrogation des données de paie vous permet de réaliser des contrôles approfondis en croisant autant de

données que vous le souhaitez. De nombreux modèles de documents administratifs personnalisables sont proposés (lettres, contrats, attestations, déclarations), accessibles et rattachés à chacun de vos salariés. Créez vos propres modèles personnalisables en fonction de votre entreprise. Au quotidien, vous pouvez les consulter, les dupliquer, les imprimer et les envoyer par e-mail aux salariés, à tout moment. Dans le cas d’une gestion de la paie sur plusieurs établissements, créez des fiches qui regroupent les informations nécessaires et spécifiques à chacun.

(1) L’accès à INNEO Paie nécessite la souscription à l’abonnement Service Expertise +.

(2) La réception automatique de ces données nécessite la souscription à l’abonnement Service Expertise +.