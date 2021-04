EBP INFORMATIQUE

L’expert des solutions de gestion depuis plus de 35 ans.

Animé par la volonté de démocratiser l’informatisation des entreprises, EBP a profondément marqué la construction du marché des éditeurs de solutions.

Peu abordable il y a 35 ans, il est le premier éditeur à proposer des solutions accessibles aux TPE/PME françaises.

Aujourd’hui il est devenu un véritable partenaire au service des entreprises avec une gamme unique de logiciels puissants et personnalisables.

Du standard au sur-mesure :

EBP équipe les créateurs, les artisans, les commerçants, les professions indépendantes mais aussi les PME jusqu’à 250 salariés. Ses solutions standards proposent une large profondeur fonctionnelle ainsi qu’une approche modulaire et évolutive. Les réseaux et groupements d’entreprise ou les fédérations peuvent quant à eux faire appel à EBP Ingénierie pour des développements sur-mesure.

Nos offres métier :

Certains métiers s’inscrivent dans des logiques de gestion transversales. Un artisan du bâtiment va faire du suivi de chantier pendant qu’un commerçant va gérer ses stocks de prêt.

L’offre EBP propose des solutions spécifiques pour le bâtiment, le commerce et l’automobile.

Le sens de l’engagement :

Les PME ont plus que jamais besoin d’être performantes pour rester compétitives et pérennes.

Au plus près de leurs préoccupations, EBP veut les soutenir et leur apporter son expertise avec des solutions agiles, mobiles et collaboratives.

Pour ce faire, EBP s’appuie sur un réseau de distributeurs performants, reconnus à travers une certification exigeante et reconnaissante de leurs compétences.

Les solutions EBP :