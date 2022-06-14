ConnexionS'abonner
Machine pour la production d’armature rectangulaire et circulaire pour piliers de construction

MALHERBE BETON

Machines pour la fabrication d’armature rectangulaire et circulaire pour piliers.

Ces machines peuvent être configurées avec différents degrés d’automatisation pour la manutention dégénératrice et des produits finis. Avec des systèmes de convoyeur adaptés à vos besoins.

Ces machines sont disponibles pour un format de cages allant de Ø 200 mm à Ø 3000 mm, avec du fil longitudinal de Ø 10 à 50 mm et de fil torsadé de Ø 6 à 20 mm.

Avantages produit :

  • Configurées avec différents degrés d’automatisation
  • Systèmes de convoyeur adaptés à vos besoins
  • Format de cages allant de Ø 200 mm à Ø 3000 mm
  • Fil longitudinal de Ø 10 à 50 mm et de fil torsadé de Ø 6 à 20 mm

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimension : 120, 150, 200 et 300
Exécution : Rond / Rond et carrée / Rond, carrée, triangulaire et fils sur le flanc
Diamètre de cage : 200-1200, 200-1500, 400-2000 et 1000-3000 mm
Longueur de cage max. : 24000 mm
Câblage fil torsadé : 50-500
Diamètre fil longitudinal (nervures comprises) : 10-32, 10-32/40, 10-32/40 et 25-50
Diamètre fil torsadé (nervures comprises) : 6-16, 6-16, 6-16 et 8-20
Poids de cage max. : 5, 8, 10 et 15 kg

Divers

Née en 2011, la société Malherbe s’est spécialisée dans la fourniture de matériel de haute qualité pour la préfabrication de produits en béton.
A partir de contacts privilégiés avec les leaders mondiaux dans notre domaine, nous servons les industriels du béton à travers toute la France, y compris les Dom Tom.
Alliant produits de haute qualité à une écoute attentive de nos clients, nous mettons tout en oeuvre pour vous satisfaire et trouver ensemble des solutions productives.
En tant que spécialiste, nous vous assurons un service fiable et vous accompagnons dans la réalisation de vos défis.

Familles d'ouvrage

  • Industrie
