Cageuse d’armature pour tuyaux et regards en béton

Machines pour la fabrication de cages d’armature ronde, ovale ou ronde-ovale-ronde (ROR).

Ces machines peuvent être configurées avec différents degrés d’automatisation. L’introduction automatique des génératrices et la manutention automatique des cages d’armature permettent l’intégration dans l’installation de production de tuyaux totalement automatisée.

Ces machines sont disponibles pour un format de cages allant de Ø 220 mm à Ø 5200 mm.

Avantages produit :