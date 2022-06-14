Cageuse d’armature pour tuyaux et regards en béton
Machines pour la fabrication de cages d’armature ronde, ovale ou ronde-ovale-ronde (ROR).
Ces machines peuvent être configurées avec différents degrés d’automatisation. L’introduction automatique des génératrices et la manutention automatique des cages d’armature permettent l’intégration dans l’installation de production de tuyaux totalement automatisée.
Ces machines sont disponibles pour un format de cages allant de Ø 220 mm à Ø 5200 mm.
Avantages produit :
- Configurée avec différents degrés d’automatisation
- Introduction automatique des génératrices
- Manutention automatique des cages d’armature
- Intégration dans l’installation de production de tuyaux totalement automatisée
- Format de cages allant de Ø 220 mm à Ø 5200 mm
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimension : 170, 190, 250, 300, 360, 400, 450 et 520
Exécution : Rond avec manchon (170) ou rond et ovale
Diamètre de cage : 220-1700, 220-1900, 330-2500, 330-3000, 660-4000, 660-4500 et 900-5200 mm
Nombre de fil longitudinal : 12/18, 12/18/24, 12/18/24, 24/36, 24/36/48, 36/48,36/48 et 36/48
Tr/min max. : 50/60, 39/46, 31/36, 26/31, 21/25, 19/24, 17/20 et 14/17
Longueur de cage max. : 7000 mm
Câblage fil torsadé : 20-200 mm
Diamètre fil longitudinal : 4-10/12, 4-10/12, 4-10/12, 4-10/12, 4-10/14, 4-10/14, 4-10/14 et 4-10/14 mm
Diamètre fil torsadé : 4-12, 4-12, 4-12, 4-12, 4-12/16, 4-12/16, 4-12/16 et 4-12/16 mm
Puissance de soudage : 80/100, 100, 100/125, 100/125, 100/125, 100/125, 100/125 et 100/125 KVA
Divers
Née en 2011, la société Malherbe s’est spécialisée dans la fourniture de matériel de haute qualité pour la préfabrication de produits en béton.
A partir de contacts privilégiés avec les leaders mondiaux dans notre domaine, nous servons les industriels du béton à travers toute la France, y compris les Dom Tom.
Alliant produits de haute qualité à une écoute attentive de nos clients, nous mettons tout en oeuvre pour vous satisfaire et trouver ensemble des solutions productives.
En tant que spécialiste, nous vous assurons un service fiable et vous accompagnons dans la réalisation de vos défis.
