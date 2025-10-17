Pour obtenir une information de la part de la marque « MALHERBE BETON », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Née en 2011, la société Malherbe s’est spécialisée dans la fourniture de matériel de haute qualité pour la préfabrication de produits en béton.

A partir de contacts privilégiés avec les leaders mondiaux dans notre domaine, nous servons les industriels du béton à travers toute la France, y compris les Dom Tom.

Alliant produits de haute qualité à une écoute attentive de nos clients, nous mettons tout en oeuvre pour vous satisfaire et trouver ensemble des solutions productives.

En tant que spécialiste, nous vous assurons un service fiable et vous accompagnons dans la réalisation de vos défis.

Les domaines d’activité de MALHERBE :

Préfabrication presses vibrantes : Les presses vibrantes permettent de produire en grande série des composants préfabriqués en béton grâce à la technique du démoulage immédiat.

Préfabrication VRD / Assainissement : Production en petites et moyennes séries de béton préfabriqué.

Armatures pour béton armé : Les armatures sont obtenues à partir de fils d’aciers pour béton armé.

Le savoir-faire de MALHERBE :