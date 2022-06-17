Masse lourde viscoélastique de base polymère : Tecsound SY

Masse surfacique : 3,5 - 5 - 7 - 10 kg/m²

Epaisseur nominale : 1,75 - 2,5 - 3,6 - 5 mm

Classement feu : B-s1,d0 et B-s2,d0

Pouvoir calorifique Supérieur (PCS) : 7,99 - 7,84 - 7,73 - 7,65 MJ/kg

Dimensions de la plaque : 1200 x 1000 mm

Nombre de plaques par palette : 150 - 110 - 75

Dimensions du rouleau : 8,05 x 1,22 - 6,05 x 1,22 - 5,05 x 1,22 - 4 x 1,20 (±5%) m

Nombre de rouleaux par palette : 21 ou 24