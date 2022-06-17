Masse lourde viscoélastique de base polymère : Tecsound SY
Tecsound SY est une feuille synthétique, viscoélastique, de haute densité avec une base polymère. Elle augmente le niveau d’isolation acoustique des différents éléments constructifs. La membrane présente une face autoadhésive qui permet son collage direct sur la majorité des supports.
Avantages produit :
- Réduction des bruits d'impact lors de chocs de pièces sur tôles, carters métalliques, goulottes de réception, trémies, convoyeurs, broyeurs, etc...
- Dissipation de l'énergie vibratoire d'une structure métallique telle que capotage de carters de machine, tubes de transport de granulés, gaines de ventilation ou d’écoulement...
- Renforcement acoustique d'un support en supprimant les pertes d'isolements au niveau des fréquences critiques des matériaux.
- Amortissement des vibrations par application de patches sur toutes formes métalliques telles que baignoires, éviers en inox, bureaux et tiroirs métalliques, formes spécifiques...
- Augmentation de l'indice d'affaiblissement par effet masse sur des cloisons plâtre, acier, aluminium ou bois aggloméré, panneau de toitures, bardages, menuiserie PVC...
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Masse surfacique : 3,5 - 5 - 7 - 10 kg/m²
Epaisseur nominale : 1,75 - 2,5 - 3,6 - 5 mm
Classement feu : B-s1,d0 et B-s2,d0
Pouvoir calorifique Supérieur (PCS) : 7,99 - 7,84 - 7,73 - 7,65 MJ/kg
Dimensions de la plaque : 1200 x 1000 mm
Nombre de plaques par palette : 150 - 110 - 75
Dimensions du rouleau : 8,05 x 1,22 - 6,05 x 1,22 - 5,05 x 1,22 - 4 x 1,20 (±5%) m
Nombre de rouleaux par palette : 21 ou 24
Labels et certifications
- COV A+
- Normes CE
Divers
TECSOUND : Spécialiste acoustique pour le bâtiment et l’industrie.
Nos solutions ont pour objectif d’améliorer le confort et la qualité de vie des habitants dans le bâtiment et de réduire les nuisances sonores et vibratoires dans l’industrie.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
