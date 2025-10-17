TECSOUND - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TECSOUND », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

TECSOUND : Spécialiste acoustique pour le bâtiment et l’industrie

Nos solutions ont pour objectif d’améliorer le confort et la qualité de vie des habitants dans le bâtiment et de réduire les nuisances sonores et vibratoires dans l’industrie.

Nous assurons des solutions performantes et durables pour améliorer le confort intérieur et assurer une meilleure qualité de vie pour la plupart des bâtiments :

Espace d’habitation (maison individuelle, logement collectif)

Espace de travail (open space, salle de réunion, salle de conférence, usine, atelier de fabrication)

Établissement d’enseignement (bibliothèque, salle de classe…)

Établissement de santé (salle de repos, chambre de soins…)

Hôtel (chambre, hall d’accueil, salle de sport…)

Espace de rencontre (hall de gare, hall d’aéroport, salle de concert…)

Le bruit est une des principales sources de nuisance. Les bruits se propagent dans un bâtiment par l’intermédiaire des espaces intérieurs, des matériaux utilisés, des ouvertures et de la structure des locaux.

Conscient de l’ensemble de ces problématiques, TECSOUND, fournit des solutions de qualité, adaptées à vos besoins, et s’appuie sur une équipe d’experts destinés à la commercialisation et au développement de solutions acoustiques.

Le savoir-faire de TECSOUND :