Solution acoustique de cloisons amovibles pour tertiaire – Stickson

La gamme Stickson est composée de masses bitume viscoélastiques utilisées pour l'amortissement des vibrations et le renforcement d’affaiblissement acoustique.

Ces produits, dont les applications se situent aussi bien dans le bâtiment qu’en milieu industriel se présentent sous forme de rouleaux ou de feuilles d'épaisseur comprises entre 2,5 et 6 mm selon la masse surfacique désirée (3, 5, 8 et 10 kg/m2).

Ces matériaux peuvent être découpés au format voulu et comportent une sous face adhésive ou recouverte d'un film protecteur en polypropylène que l'on retrouve en surface du produit.

Avantages produit :