MINERAL Baffle Line L/N : cadre aluminium et surface laminée blanche personnalisable

MINERAL Baffles Line L et Line N se caractérisent par un cadre en aluminium et une surface laminée blanche. MINERAL Baffle Line L et Line N sont disponibles dans un large choix de couleurs ou d‘impressions graphiques personnalisées sur demande.

Bonne absorption acoustique : réduit les niveaux de bruit, augmente l‘intelligibilité et réduit le temps de réverbération dans un espace.

Idéalement utilisé pour fournir un niveau élevé d‘absorption acoustique dans les bureaux, les centres de loisirs, les gares, les aéroports.

Labels & Certifications (détail) :