Nez de marche "Dessus striés" - Strié jupe large

Protège et embellit et contribue par son contraste de plus de 30 mm de largeur, à la mise en accessibilité.

Se pose en recouvrement d’un revêtement de sol ou d’un parquet.

Auto-adhésif pour une pose rapide.

Fixation auto-adhesive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.

Utilisation en intérieur.

Matériaux (détail) :

Aluminium anodisé.

Labels & Certifications (détail) :