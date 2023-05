ROMUS : Nouveauté Access 2023, nous inventons vos solutions

Rails, dalles de guidage, clous podotactiles, bandes de vigilance… Romus® propose une panoplie complète de solutions pour signaler les obstacles et limiter les risques au quotidien.

Innovation 2023

La dalle podotactile adhésive intérieur / extérieur en TPU Polyuréthane.

825 x 412 mm - épaisseur 7 mm - adhésivées

A découvrir ! Notre nouveau catalogue 2023.

3 Innovations produits et outillages

La contre-plinthe MINI L en aluminium incolore ou noir

Ce profilé vise à remplacer les plinthes et accorde une finition discrète entre le revêtement de sol et le mur.

Son petit plus ? Elle se monte facilement par système breveté de clipsage, sans outils ni points de fixations visibles.

Les ROMBOX®

Box à outils nomades et fonctionnelles. Vos nouveaux compagnons de chantiers, robustes et optimisés, pour ranger tous vos outils.

Supportent un poids jusqu’à 120 kg. 2 modèles disponibles.



La «Rombox-77»

Coffre à roulettes EVA caoutchouc, en polypropylène très solide, avec poignée métallique rétractable et deux attaches polypropylène.

Dimensions : 775 x 472 x 493 mm / Poids : 8,1 kg.

La «Rombo x-65»

La nouvelle alliée des poseurs Caisse très solide, en polypropylène, avec deux attaches métalliques et une poignée métallique de sécurité anti ouverture.

Dimensions : 650 x 600 x 295 mm / Poids : 3,1 kg.

CUTIX by Rom us®

L’indispensable cutter avec barre de stabilisation rigide et extensible : la lame est maintenue droite en toute sécurité par le guide en acier trempé, l’empêchant de plier et casser en cas de forte pression.

Pour en savoir plus exit_to_app