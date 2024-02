Le catalogue 2024 ROMUS est désormais disponible en ligne !

Avec 50 ans d'expérience, Romus® a su s’imposer sur son marché et devenir un expert - partenaire aux côtés des professionnels de la construction et de la rénovation. Une entreprise de confiance qui confirme son savoir-faire grâce à sa technicité, son écoute et à ses innovations.

En tant que partenaire de confiance, la priorité de Romus® est de développer son offre pour qu’elle soit toujours en adéquation avec les besoins d’aujourd’hui et de demain des professionnels, et pour qu’elle améliore leurs conditions de travail, grâce à des outils, ou produits, adaptés aux contraintes réelles de leur métier. Romus en 4 expertises : TAPIS D'ENTRÉE : Une gamme complète de tapis destinée à l’entrée pour usages extérieurs et intérieurs. Ils assurent la propreté à l’entrée des bâtiments tout en répondant aux normes de l'accessibilité.

: Une gamme complète de tapis destinée à l’entrée pour usages extérieurs et intérieurs. Ils assurent la propreté à l’entrée des bâtiments tout en répondant aux normes de l'accessibilité. ACCESSIBILITÉ : Nos produits visent à prévenir et sécuriser la circulation des personnes handicapées, ou mal voyantes dans les lieux publics grâce à des dispositifs podotactiles, de guidage et de vigilance.

: Nos produits visent à prévenir et sécuriser la circulation des personnes handicapées, ou mal voyantes dans les lieux publics grâce à des dispositifs podotactiles, de guidage et de vigilance. OUTILLAGE : Romus veut faciliter le travail des professionnels, peintres et poseurs de sol, en leur offrant la totalité des outils spécifiques dont ils ont besoin.

: Romus veut faciliter le travail des professionnels, peintres et poseurs de sol, en leur offrant la totalité des outils spécifiques dont ils ont besoin. PROFILÉS DE FINITION : Nous vous proposons une vaste gamme de profilés pour sécuriser les escaliers, parfaire la décoration intérieure, et s’adapter à la dilatation des sols. Pour en savoir plus exit_to_app