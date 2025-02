Romus : Votre Allié sur Chantier avec des Services Dédiés

Romus, votre partenaire de confiance sur chantier, vous accompagne avec des services dédiés et des solutions sur-mesure. Tapis d’entrée, accessibilité des ERP, outillage sols et murs, profils de finition… Nos expertises répondent aux exigences des professionnels du bâtiment. Avec un SAV réactif, une plateforme digitale accessible 24/7 et un engagement fort en faveur de l’environnement, nous mettons tout en œuvre pour vous garantir qualité, durabilité et performance. Découvrez nos services et faites le choix d’un allié fiable et innovant !

Nos 4 Expertises au Service des Professionnels Tapis d’entrée : Solutions sur mesure pour une propreté et une sécurité accrues.

: Solutions sur mesure pour une propreté et une sécurité accrues. Accessibilité des ERP : Équipements conformes aux normes pour garantir l’accessibilité.

: Équipements conformes aux normes pour garantir l’accessibilité. Outillage sols et murs : Outils professionnels pour une pose et un entretien efficaces.

: Outils professionnels pour une pose et un entretien efficaces. Profils de finition : Large gamme de profils pour une finition parfaite. Un SAV Réactif et Performant Un service optimisé pour mieux vous servir Afin de garantir un accompagnement de qualité, notre service après-vente (SAV) a été réorganisé pour plus d’efficacité : → Réorganisation des équipes et de l’atelier

→ Prise en charge des retours machines sous garantie et hors garantie Réparation sous garantie : 2 jours

Réparation hors garantie : 4 jours → Intégration du service ADV dans le processus Notre objectif : réduire les délais et améliorer votre expérience client. Un Service de Prise de Cotes et Pose Pour vous faciliter la tâche, Romus vous accompagne avec un service dédié à la prise de cotes pour les gabarits de tapis d’entrée techniques et leur pose. Pourquoi choisir notre service ? Gain de temps : Mesures précises pour une installation sans erreur.

: Mesures précises pour une installation sans erreur. Expertise professionnelle : Pose réalisée dans les règles de l’art.

: Pose réalisée dans les règles de l’art. Matériaux de qualité : Tapis robustes pour une durabilité optimale. Un Espace Client Digital Accessible 24/7 Gérez vos commandes en toute simplicité ! Grâce à notre plateforme en ligne, accédez à plus de 3 000 références et commandez quand vous voulez. Commandez et suivez vos commandes en temps réel

Accédez aux fiches produits et vidéos explicatives

Consultez les stocks et optimisez vos achats Un outil conçu pour vous faire gagner du temps ! Engagement Écologique : Réduire Notre Empreinte Carbone Romus, membre du Groupe Gerflor, agit concrètement pour un impact environnemental réduit : Nos actions pour un avenir durable Certification ISO 14001 en cours : Un management environnemental renforcé

: Un management environnemental renforcé Label FRET21 : Optimisation du transport pour réduire les émissions de CO₂

: Optimisation du transport pour réduire les émissions de CO₂ Utilisation de matières recyclées dans nos produits et emballages Romus s’engage pour des produits plus responsables et un avenir plus vert ! Des Produits Durables et Réparables Allonger la durée de vie pour limiter les déchets Chez Romus, nous privilégions la durabilité avec : Des tapis d’entrée conçus pour durer entre 5 et 12 ans

Un SAV qui favorise la réparation des machines plutôt que leur remplacement

Des matériaux recyclés intégrés dans nos profilés et accessoires Un choix responsable pour préserver l’environnement et réduire le gaspillage. Sécurité et Conformité : Une Priorité Romus conçoit ses produits en conformité avec le règlement européen REACH, garantissant : Sécurité chimique des matériaux

Protection de la santé des utilisateurs

Respect des normes environnementales Engagement, qualité et innovation : Romus, votre partenaire chantier de confiance ! Pour en savoir plus exit_to_app