Nimbus 5 R290 : pompe à chaleur air/eau haute température
Nimbus 5 est la nouvelle pompe à chaleur air/eau monobloc R290 d'Ariston : départ d'eau jusqu'à 75 °C, de 3 à 15 kW, avec les équipements essentiels intégrés d'usine.
Haute température sans appoint, elle permet de conserver les radiateurs existants dans de nombreux projets de rénovation, avec un COP jusqu'à 3,1 à -7/35 °C. Protection antigel montée d'usine, filtre magnétique, pot à boue, vase d'expansion de 12 L, sonde extérieure, régulation Sensys HD 2 et passerelle WiFi sont livrés de série (selon version) : moins d'accessoires à chiffrer et moins de temps de pose.
Grâce à la modulation du compresseur jusqu'à 18 Hz et à un volume d'eau minimum de 5 L/kW, le ballon tampon est inutile dans la majorité des cas. Raccordements hydrauliques orientables, borniers à levier type WAGO, accès aux composants par l'avant et le côté, mise en service guidée : chaque étape est simplifiée. Trois configurations s'adaptent à chaque chantier : Compact (ballon d'eau chaude sanitaire de 180 L intégré), Plus (ballon déporté en option) et Pocket (module installable à l'extérieur). Toute la gamme bénéficie de l'agrément Bonus PAC de l'ADEME.
Labels et certifications (détails) :
- Classe énergétique jusqu'à A+++ en chauffage
- Classe A en eau chaude sanitaire (Compact)
- Modèles agréés Bonus PAC (liste ADEME)
- Certification Heat Pump KEYMARK
- iF Design Award 2025
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pompe à chaleur air/eau monobloc au R290, réversible : chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire (selon configuration).
5 puissances : 3, 5, 8, 12 et 15 kW à +7/35 °C (monophasé en 3 et 5 kW, monophasé ou triphasé de 8 à 15 kW).
Haute température sans appoint : départ d'eau jusqu'à 75 °C par 0 °C extérieur, 70 °C à -10 °C, 60 °C à -20 °C.
Plage de fonctionnement : -25 °C à +35 °C extérieur en chauffage, +10 °C à +43 °C en rafraîchissement.
COP jusqu'à 3,1 à -7/35 °C.
Classe énergétique chauffage jusqu'à A+++** ; SCOP jusqu'à 4,91 à 35 °C et 3,87 à 55 °C.
Fluide frigorigène R290 (propane), PRG de 0,02 (GWP100, IPCC AR6), hermétiquement scellé d'usine dans l'unité extérieure.
Compresseur Twin Rotary DC Inverter modulant jusqu'à 18 Hz : volume d'eau minimum de 5 L/kW, sans ballon tampon dans la majorité des cas.
Silencieuse : à partir de 30 dB(A) de pression acoustique à 5 m ; puissance acoustique de 52 à 57 dB(A) selon modèle.
Fonction silence programmable sur 3 niveaux : -4, -6 ou -8 dB(A).
De série (selon version) : protection antigel thermostatique montée d'usine dans l'unité extérieure, bac à condensats, filtre à tamis, filtre magnétique et pot à boue, vase d'expansion 12 L, appoint électrique 6 kW (Compact et Plus), sonde extérieure filaire, régulation Sensys HD 2, passerelle WiFi.
3 configurations : Compact (unité intérieure avec ballon ECS 180 L intégré), Plus (unité intérieure murale, ballon ECS déporté jusqu'à 450 L ou chauffe-eau thermodynamique en option), Pocket (module installable à l'extérieur).
Versions 2 zones assemblées en usine (Compact) ou module hydraulique 2 zones en option (Plus et Pocket).
Pose facilitée : raccordements hydrauliques orientables (gauche, droite ou haut), borniers électriques à levier type WAGO, raccords rapides sans outil (Compact et Plus), panneau en L pour un accès par l'avant et le côté.
Manutention : roulettes sur les unités intérieures, passages de sangles et poignées sur les unités extérieures (hors modèles 3 et 5 kW).
Mise en service guidée pas à pas avec la régulation Sensys HD 2 (sonde d'ambiance de classe V, classe VI avec la sonde extérieure).
Unité extérieure jusqu'à 40 % plus compacte* : 1 050 x 775 x 416 mm (3 et 5 kW), 1 050 x 1 125 x 416 mm (8 kW), 1 050 x 1 525 x 416 mm (12 et 15 kW).
Connectivité : pilotage à distance avec l'application Ariston Net ; suivi des installations avec Ariston Net Pro pour les sociétés agréées SAV Ariston.
Dimensionnement avec l'outil DIMPAC : schémas hydraulique et électrique, offre complète avec accessoires.
*Comparaison interne Ariston (novembre 2025) de l'encombrement de l'unité extérieure NIMBUS 5 50 M EXT R290 avec des modèles européens équivalents. Le gain réel varie selon l'installation.
**Classe énergétique correspondant à des configurations de produit et des conditions d'utilisation spécifiques. Sur une échelle allant de A+++ à D, selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013.
Divers
Chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire, rénovation (remplacement de chaudière, conservation des radiateurs existants), construction neuve, radiateurs, plancher chauffant, ventilo-convecteurs, installations 1 ou 2 zones
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
Genus One+ : chaudière gaz à condensation compacte
Genus One+ est une chaudière murale gaz à condensation mixte (chauffage + ECS micro-accumulée) de 25 à 35 kW, large de 40 cm seulement et compatible hydrogène jusqu'à...
Nuos Plus S2 WiFi : chauffe-eau thermodynamique compact
Le Nuos Plus S2 WiFi est un chauffe-eau thermodynamique mural compact (80, 110 ou 150 L) qui permet jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau...
Xpert : gamme de chauffe-eau électriques pour les pros
La gamme XPERT offre aux professionnels une installation et un entretien simplifiés. Dotée de fonctionnalités pratiques telles que les poignées de préhension (Ultra...
Quadris : chauffe-eau électrique gain de place
Quadris est un chauffe-eau électrique carré et gain de place disponible en 100,120 et 150L. Il permet le remplacement de chauffe-eau classiques de grandes capacités allant jusqu'à...
Velis Pro : chauffe-eau multi-positions à résistance émaillée
Le chauffe-eau électrique Velis Pro est à la fois compact et élégant. Avec seulement 27 cms de profondeur et multi-positions, il est adapté aux espaces exigus. Il est...
Lydos Hybrid WiFi : chauffe-eau hybride de classe A
Lydos Hybrid WiFi est un concentré de technologies qui combine l'énergie électrique et les calories de l'air captées par la pompe à chaleur pour s'adapter...
Nimbus Compact Net R32 : PAC air/eau avec ballon de 180 L
Solution compacte et tout en un, la pompe à chaleur air/eau Nimbus Net R32 est adaptée aux projets neufs et de rénovation. Elle se compose d'une pompe à chaleur air/eau...
Clas One Hybrid Net R32 : pompe à chaleur hybride
Clas one hybrid Net R32 est l'association intelligente d'une pompe à chaleur monobloc air/eau et d'une chaudière gaz à condensation murale. Le module hydraulique intègre...
Nevis Evo R32 : pompe à chaleur air/air classe A+++
Nevis Evo R32 est une pompe à chaleur air/air de classe énergétique A+++ en refroidissement et A++ en chauffage*. Cette pompe à chaleur silencieuse fonctionne avec le fluide...
Nuos Primo HC : chauffe-eau thermodynamique pour rénovation
Le chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo Hc a été spécialement conçu pour les projets de rénovation. Son niveau de confort est idéal pour les familles jusqu'à...