Velis Ultra Pro WiFi : le chauffe-eau électrique ultra-plat
Le Velis Ultra Pro WiFi est un chauffe-eau électrique plat de 45, 65 ou 80 L réels, avec seulement 275 mm de profondeur support compris. Il répond à deux exigences des chantiers : le manque de place et des clients qui veulent toujours plus d'eau chaude, disponible plus vite.
Son mode ULTRA, une technologie de chauffe en cours de brevet, fait chauffer les 2 cuves en même temps grâce à 4 résistances DRY de 800 W, pour une puissance allant jusqu'à 2,4 kW : jusqu'à 45 % de temps de chauffe en moins* et jusqu'à 20 % d'eau chaude en plus*. Sur le modèle 80 L : jusqu'à 86 minutes gagnées* sur une chauffe complète et jusqu'à 201 L d'eau chaude à 40 °C, de quoi enchaîner jusqu'à 5 douches. Le mode ULTRA s'active depuis l'écran ou à distance, pour absorber les pics de consommation.
Côté chantier, il se pose à la verticale comme à l'horizontale, même en salle de bains (IPX4), avec câble et raccords diélectriques fournis ; l'accessoire InstaFix (en option) permet de réutiliser les points de fixation existants, sans nouveau perçage. Ses cuves sont protégées par l'émail enrichi au titane TitanShield™ et par la protection ProTech, dont l'anode active en titane ne nécessite aucun remplacement ; la cuve est garantie 7 ans**. Les résistances DRY, logées dans des fourreaux sans contact avec l'eau, limitent le calcaire et se remplacent sans vidange. Le WiFi intégré permet le pilotage à distance avec l'application Ariston NET ou à la voix (Alexa, Google Home), et la fonction ECO EVO apprend les habitudes du foyer pour optimiser la chauffe.
*Résultats fondés sur des tests internes comparant Velis Ultra Wi-Fi en mode Ultra aux modèles de la gamme Velis 3, conformément aux normes EN 50440 et EN IEC 60379:2023. Chauffe complète : fait référence à une réduction du temps total de chauffe, défini comme le temps nécessaire pour chauffer l'eau de 15 °C à 65 °C. Eau chaude : fait référence à une augmentation du volume total d'eau chaude disponible à la température de douche (40 °C).
**Selon conditions de garantie Ariston France.
Matériaux (détail) :
- 2 cuves émaillées enrichies au titane (TitanShield™)
- Anode active en titane + anode magnésium (protection ProTech)
- 4 résistances DRY sous fourreau
Labels et certifications (détail) :
- Classe énergétique B* en eau chaude sanitaire (modèle 80 L, profil de soutirage M), indice de protection IPX4
*Sur une échelle allant de A+ à F, selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Chauffe-eau électrique plat à 2 cuves : 45, 65 et 80 L réels.
Ultra plat : 275 mm de profondeur, support compris ; largeur 511 mm et hauteur 1 272 mm (80 L).
Multiposition : pose murale, verticale ou horizontale.
Mode ULTRA, technologie de chauffe en cours de brevet : les 2 cuves chauffent en même temps, pour une puissance allant jusqu'à 2,4 kW. Activation depuis l'écran ou à distance.
Jusqu'à 45 % de temps de chauffe en moins* : chauffe complète de 15 à 65 °C en 71 min (45 L), 95 min (65 L) et 126 min (80 L), en mode ULTRA.
Jusqu'à 20 % d'eau chaude en plus* : 110 L (45 L), 160 L (65 L) et 201 L (80 L) d'eau mitigée disponible à 40 °C, en mode ULTRA.
4 résistances DRY de 800 W (2 par cuve), logées dans des fourreaux sans contact avec l'eau : entartrage limité, remplacement sans vidange.
Protection des cuves : émail enrichi au titane TitanShield™ + protection ProTech (anode active en titane, sans remplacement nécessaire, et anode magnésium).
Sécurités : anti-surchauffe, antigel, protection contre la chauffe à sec, autodiagnostic.
Écran tactile : réglage de la température, mode ULTRA, fonction ECO EVO, indicateur d'eau chaude à 4 niveaux.
Fonction ECO EVO : apprend les habitudes de consommation et optimise la chauffe.
Livré avec câble et raccords diélectriques ; installation possible en salle de bains (IPX4).
InstaFix en option (vendu séparément) : réutilisation des points de fixation existants, sans nouveau perçage.
Branchement permanent 24h/24 obligatoire.
WiFi intégré, compatible Ariston NET : mise en service depuis l'écran tactile, pilotage à distance, programmation, suivi des consommations, alertes et diagnostic en temps réel, conseils pour économiser jusqu'à 25 % d'énergie**. Commande vocale (Alexa, Google Home).
Garantie 7 ans cuve***.
*Résultats fondés sur des tests internes comparant Velis Ultra Wi-Fi en mode Ultra aux modèles de la gamme Velis 3, conformément aux normes EN 50440 et EN IEC 60379:2023. Chauffe complète : fait référence à une réduction du temps total de chauffe, défini comme le temps nécessaire pour chauffer l'eau de 15 °C à 65 °C. Eau chaude : fait référence à une augmentation du volume total d'eau chaude disponible à la température de douche (40 °C).
**Pour les chauffe-eau équipés d'Ariston NET, la comparaison est effectuée avec un chauffe-eau mécanique.
***Selon conditions de garantie Ariston France.
Divers
Production d'eau chaude sanitaire, remplacement de chauffe-eau électrique, rénovation, espaces réduits (niche, placard, meuble), cuisine et salle de bains, pose murale verticale ou horizontale
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
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