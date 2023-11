Clas One Hybrid Net R32 : pompe à chaleur hybride

Ultra compacte : intégration optimale du module hybride sous la chaudière murale ONE.

Très haut rendement : jusqu’à 195 % grâce à la PAC.

Puissance nominale : de 5 à 8 kW à +7/35°C

Puissance maximale : de 5,2 à 8,5 kW à -7/35°C.

Débit sanitaire spécifique à ΔT 30K : 16,7 l/min.

Très silencieuse : 31 dB(A) de pression acoustique à 5 m.

Grand confort sanitaire : production instantanée de l'eau chaude par la chaudière gaz murale.

Fluide frigorigène R32 à faible potentiel de réchauffement global et hermétiquement scellé d’usine dans le groupe extérieur.

Simplicité d'installation : raccordement par liaison hydraulique ne nécessitant aucune manipulation des fluides frigorigènes.

Connectivité embarquée : possibilité de télécontrôle et télésuivi avec Ariston Net Pro.