Nullifire - FF818 : mousse expansive hybride coupe-feu 2 en 1

Utilisation : manuelle & pistolable.

Classe de réaction au feu : B2 selon la norme DIN 4102.

Conductibilité thermique : 0,036 W/m.K selon la norme EN 12667.

Remplissage maximal du joint /de la cavité : 50% (manuelle) et 80% (pistolable).

Densité : 40-50 (manuelle) et 35-45 (pistolable).

Résistance à la traction : 35 kPa (manuelle) et 20 kPa (pistolable).

Résistance au cisaillement : 32 kPa (manuelle) et 28 kPa (pistolable).