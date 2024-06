OPTIM'O : nouveau collecteur d'eau encore plus efficace

Optim'O est un collecteur d'eau de pluie nouvelle génération. Il permet une récupération optimale des eaux pluviales.

Facile à poser sur n'importe quelle descente de gouttière (en zinc, alu, pvc …) sans couper le tuyau, cet accessoire innovant vous permet de remplir vos cuves et récupérateurs d'eau plus rapidement et en toute simplicité !

Idéal pour arroser votre jardin, laver votre voiture ou remplir votre piscine, la collecteur Optim'O dernière génération vous aide dans la gestion des vos réserves d'eau pluviale. Cet accessoire de descente de gouttière incontournable est :