Quelle gouttière choisir ? On vous fait découvrir la gouttière Aluminium : Formes, couleurs, avantages, découvrez-en plus

La gouttière représente un élément indispensable de toute habitation afin d’éviter les infiltrations d’eau, les coulures sur les façades, etc... Elle sert à recueillir les écoulements d’eau provenant de la toiture pour les évacuer vers les descentes verticales.

L’aluminium

Pour vos gouttières, il existe plusieurs matériaux tels que le pvc, le zinc, le cuivre etc…, la société Araltec propose des gouttières en Aluminium laqué.



Quelques atouts de la gouttière aluminium laqué :

Léger et résistant

Esthétique

Facilité de pose

Sans raccords, ni soudures

Matériau recyclable

3 différents profilés de gouttière proposés par Araltec :

La gouttière corniche ou gouttière moulurée possède une moulure pour un aspect très élégant

La gouttière demi ronde également appelée gouttière demi-lune est la plus courante

La gouttière rectangulaire parfois appelé gouttière profil carré présente un design très contemporain

Disponibles en 21 coloris, les gouttières Araltec en alu pré-laqué s’adaptent à tout type de construction : neuf, ancien, maison individuelle, bâtiments industriels, agricoles, tertiaires … Vous pouvez les harmoniser avec la couleur des volets ou bien décider de les fondre avec la couleur de la façade.

Quelles soient de forme corniche, demi-ronde ou rectangulaire ; les gouttières Araltec sont profilées en continu directement sur le chantier permettant ainsi de profiler la gouttière sur mesure. On vous en dit plus sur ce procédé innovant.

Le profilage des gouttières alu Araltec

Les profileuses à gouttière Araltec sont directement installées dans un fourgon-atelier, permettant ainsi de profiler les gouttières en aluminium laqué, en continu sans joint ni soudure pour une parfaite étanchéité.



Ce processus innovant permet de profiler la gouttière sur mesure en un seul tenant, directement sur le chantier.



La société Araltec propose un matériel de profilage robuste et fiable, ayant fait ses preuves depuis plus de 40 ans et nécessitant très peu d’entretien. Elle offre un service complet aux professionnels, avec l’installation de la profileuse dans le fourgon, une formation technique et commerciale, un accompagnement et des conseils permettant à ses clients de développer leur entreprise : un vrai partenariat.



Découvrez ce procédé innovant :

Pour savoir combien coûte une profileuse de gouttière, contactez notre équipe d’expert.