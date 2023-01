BAE sur mesure et descentes grandes sections en aluminium laqué

Conçues en aluminium laqué, elles sont disponibles en 21 coloris pour une installation harmonieuse et durable.

ARALTEC propose des boîtes à eau avec trop-plein et sans trop-plein, idéales pour assurer l'évacuation des eaux pluviales.



Il existe trois dimensions standards :

200 x 200 x 200

240 x 240 x 240

290 x 290 x 290

Ainsi que des BAE sur-mesure selon les besoins.



Toutes les boîtes à eaux sont disponibles en sortie et naissance au choix parmi une large gamme. Les boîtes à eau Araltec s'accompagnent de descentes de gouttière rondes ou rectangulaires nervurées ou encore lisses (une nouveauté pour un look encore plus moderne !).



Associées aux tuyaux de descente grande section, elles permettront d’évacuer une grande quantité d’eau vers le réseau d’eau pluviale.

Dimensions disponibles : Ø 120, Ø 125, Ø 140, Ø 150, Ø 160, Ø 180, Ø 200, Ø 250 et Ø 300.



Éléments indispensables du système d’évacuation des eaux pluviales, les BAE et les tuyaux de descente s’installent facilement grâce aux accessoires tels que les fixations, les colliers, ou encore les coudes également disponibles chez le fabricant dans un large choix de coloris pour une harmonie parfaite de l’installation.

Découvrez comment installer une boîte à eau Araltec :

ARALTEC c’est une gamme de produits variés pour toits plats et inclinés : gouttières corniches, demi-rondes, rectangles, descentes, couvertine, boîte à eau, lambris, habillage et pliage, protège-gouttière, divers accessoires … le tout en aluminium laqué de première fusion !



Pour toutes questions concernant notre gamme de produit, contactez notre équipe.