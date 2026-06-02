oxylis iCONDENS : chaudière gaz à condensation murale

L'oxylis est la solution de chauffage que vous attendiez. Caractérisée par des dimensions ultra compactes et des performances maximisées, l'oxylis iCONDENS est la chaudière optimale pour votre projet de rénovation.

Chaudière ultra compacte

La chaudière la plus légère (28 kg seulement !)

Accessibilité du corps de chauffe en Inox

Nouvelle gamme d’accessoires de remplacement

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