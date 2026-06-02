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oxylis iCONDENS : chaudière gaz à condensation murale

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ELM LEBLANC BOSCH

L'oxylis est la solution de chauffage que vous attendiez. Caractérisée par des dimensions ultra compactes et des performances maximisées, l'oxylis iCONDENS est la chaudière optimale pour votre projet de rénovation.

  • Chaudière ultra compacte
  • La chaudière la plus légère (28 kg seulement !)
  • Accessibilité du corps de chauffe en Inox
  • Nouvelle gamme d’accessoires de remplacement

Labels et certifications (détail) :

  • A, A, 52 dB

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Puissance thermique nominale : 19kW
Puissance thermique nominale min. (80/60 °C) : 6,4 kW
Puissance thermique nominale max. (50/30 °C) : 26,4 kW
Puissance calorifique nominale maxi à charge partielle (80/60 °C) : 24 kW
Température de départ max. : 2°C
Volume du vase d'expansion : 6 l
Poids : 27kg
Largeur : 395 mm
Hauteur : 665 mm
Profondeur : 285 mm

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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