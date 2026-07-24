Matériaux de construction : nouveau recul attendu en 2026

Conflit en Iran, canicules et ralentissement des travaux publics ont pesé sur l'activité des matériaux de construction selon l'Unicem, qui anticipe désormais une nouvelle année de repli en 2026.

Le marché des matériaux de construction est resté orienté à la baisse au premier semestre 2026. « Alors que 2026 semblait réunir les conditions d’un redémarrage de l’activité des matériaux après quatre années de recul, la reprise attendue n’a pas eu lieu », écrit l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) dans sa lettre mensuelle de conjoncture de juillet-août.

« Malgré les mesures de soutien au logement, le rebond des permis et des mises en chantier, le conflit iranien a fortement perturbé la dynamique en alimentant l’inflation, la hausse des coûts et des taux d’intérêt, la baisse du pouvoir d’achat et le recul de la confiance. » Elle ajoute que « les travaux publics ont également souffert du contrecoup des élections municipales, tandis que des conditions climatiques exceptionnelles ont freiné les chantiers ».

Béton et granulats en recul au premier semestre

Au premier semestre 2026, la production de béton prêt à l'emploi a reculé de 5 % par rapport au premier semestre 2025, tandis que celle des granulats a diminué de 2,4 %

Le béton prêt à l'emploi (BPE) enregistre la dégradation la plus marquée. En juin, après deux semaines de canicule, les volumes ont diminué de près de 5 % par rapport à mai et de 10 % par rapport à juin 2025. Sur l'ensemble du deuxième trimestre, les livraisons reculent de 3,6 % par rapport au trimestre précédent et de 5,9 % sur un an. En cumul sur douze mois à fin juin, la production affiche désormais un repli de 3,3 %, contre 2,6 % six mois auparavant.

La production de granulats suit la même tendance, quoique de façon moins prononcée. L'activité extractive aurait diminué de près de 6 % entre mai et juin et de 5,6 % sur un an. Les volumes du deuxième trimestre sont en retrait de 3,7 % par rapport au premier et de 1,7 % par rapport à la même période de 2025. Sur douze mois glissants, la baisse atteint 2,4 %, contre 1,3 % six mois plus tôt.

Logement : un décalage entre mises en chantier et commandes

Cette faiblesse des matériaux contraste avec le redressement des indicateurs de la construction. Entre janvier et mai 2026, le nombre de logements commencés a progressé de 36,4 % par rapport à la même période de 2025, tandis que les autorisations de logements augmentaient de 10,5 %.

L'Unicem souligne un décalage entre les indicateurs administratifs et l'activité réelle des chantiers : « Ces progressions contrastent avec l’atonie des matériaux, englués dans des reculs d’activité. »

L'organisation estime qu'« un tel hiatus pourrait s’expliquer par une déconnexion entre le déclaratif et l’opérationnel : si les chantiers s’ouvrent, ils ne sont pas toujours suivis de commandes et les mises en œuvre sont reportées ».

Permis, promotion et maison individuelle ralentissent

L'organisation observe également un ralentissement des indicateurs en amont de la filière.

Si les autorisations de construire progressent encore de 10,5 % sur les cinq premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2025 — avec une hausse de 6 % dans le collectif et de 18,1 % dans l’individuel — leur dynamique récente montre des signes d’essoufflement. Autrement dit, le cumul annuel reste positif, mais le rythme des permis ralentit au fil des mois. « Cette érosion des permis dans le résidentiel devrait se confirmer dans les prochains mois compte tenu de la conjoncture en amont de la filière », estime l’Unicem.

Les promoteurs demeurent prudents. Les réservations des particuliers se sont stabilisées au premier trimestre (-0,1 % sur un an), mais les mises en vente chutent de 31,3 %, traduisant une forte retenue des opérateurs.

Le marché de la maison individuelle montre lui aussi des signes d'essoufflement. En mai, les ventes reculent de 10,1 % sur un an. Les constructeurs anticipent désormais un marché stable en 2026, autour de 70 000 ventes, soit un niveau très inférieur à la moyenne historique, proche de 120 000.

Selon l'Unicem, la remontée des prix des carburants, les incertitudes économiques et le niveau toujours élevé des prix du neuf ont davantage freiné les projets immobiliers que la légère hausse des taux de crédit, établis à 3,26 % en juin, contre 3,06 % un an auparavant. Le nombre de prêts accordés a d'ailleurs reculé de 14,3 % au deuxième trimestre.

Les travaux publics alimentent également les inquiétudes

Du côté des travaux publics, les prises de commandes reculent de 21,4 % en volume depuis le début de l'année et les facturations diminuent de 7,1 %. Les entreprises du secteur anticipent désormais une baisse de 8 % de leur activité sur l'ensemble de l’exercice 2026.

Dans ces conditions, l'Unicem a revu ses prévisions pour 2026. La production de béton prêt à l'emploi pourrait reculer de 3 à 5 % sur l'année, tandis que celle des granulats diminuerait de 2 à 4 %. Les volumes resteraient ainsi à des niveaux historiquement bas, autour de 31 millions de m³ pour le béton prêt à l'emploi et de moins de 300 millions de tonnes pour les granulats.