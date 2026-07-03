Avec sa nouvelle pompe à chaleur monobloc R290 3800i AW, Bosch Home Comfort espère gagner des parts de marché en France, en misant sur les aides publiques et la fidélisation des installateurs.

« Le marché français est super exigeant ! » Chez la branche française de Bosch Home Comfort, on perçoit une certaine frustration. Si la marque domine le marché allemand, elle cherche encore à gagner des parts de marché outre-Rhin et mise sur son « roadshow », une série de dix rencontres organisées jusqu'au 9 juillet, pour convaincre des installateurs.

Une véritable opération séduction au cours de laquelle le fabricant mise gros sur son nouveau modèle de pompe à chaleur monobloc R290 air-eau 3800i AW, mis sur le marché durant ce mois de juin 2026.

« Je pense qu'en France, la technologie monobloc va gagner plus d'espace sur le marché. En Allemagne, c'est déjà le cas », espère Ferdinand Fetscher, directeur général de Bosch Home Comfort lors d'une soirée organisée à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). « Je pense que ça va changer en France aussi parce que les pompes à chaleur split vont devenir un peu plus chères. »

Un produit qui bénéficie grandement des aides

Pour l'achat d'une telle pompe à chaleur, Quentin Thomas, responsable de formation technique de la marque, annonce un prix de 18 000 € pose incluse. Un investissement de plus en plus accessible selon lui, grâce à un fléchage favorable des aides à la rénovation en direction de ces équipements.

Ainsi, depuis octobre 2025, les pompes à chaleur dont l'Efficacité thermique annuelle saisonnière (ETAS) dépasse les 140 % bénéficient d'un bonus aux CEE. Avec les aides maximales à MaPrimeRénov', monsieur Thomas estime que 12 000 € d'aides peuvent être touchées pour l'installation de la 3800i AW.

« Ça consomme trois fois, voire quatre fois moins qu'une chaudière », poursuit-il, avançant l'argument des coûts des énergies, de plus en plus incertains avec la guerre au Moyen-Orient. « L'électricité coûte deux fois plus que le gaz, certes, mais aujourd'hui, le gaz commence à monter aussi. »

Des formations dans cinq villes pour les installateurs

D'un point de vue esthétique, Bosch Home Confort se targue d'avoir mis en place un concept de sécurité, lui permettant de poser l'unité extérieure avec moins d'espace par rapport aux murs de l'habitation, « jusqu'à 10 centimètres du mur », reprend Quentin Thomas. Une prouesse permise par l'implantation de nombreux capteurs qui fonctionnent même en cas de coupure d'électricité. « C'est breveté Bosch, personne ne pourra nous piquer ce concept de sécurité », sourit le formateur.

Devant les installateurs présents ce soir-là, il rappelle aussi l'organisation de formations à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Marseille. Celles-ci se composent de sessions d'un ou deux jours. « On fait un peu de connaissance générique comme le dimensionnement d'une maison, mais aussi des spécificités sur certains produits. Par exemple, le fait de savoir que l'on peut poser l'unité extérieure à 10 cm ou l'utilisation de l'interface avec la machine. »