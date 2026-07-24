Nexity a enregistré 3 858 réservations de logements au premier semestre 2026. Le promoteur conserve un portefeuille de projets représentant cinq années d’activité.

Le promoteur immobilier Nexity a enregistré une baisse de 10 % de ses réservations de logements au premier semestre 2026, dans un marché toujours marqué par l’attentisme des acquéreurs. Le groupe a recensé 3 858 réservations sur les six premiers mois de l’année, dont 2 230 réalisées par des particuliers, en recul de 9 % sur un an.

Les primo-accédants ont particulièrement réduit leurs achats : leurs réservations ont chuté de 26 % par rapport au premier semestre 2025. « La guerre au Moyen-Orient a pesé sur les deux tiers du premier semestre et a entraîné un regain de crainte de hausse de l'inflation », provoquant « un réel attentisme de la part des primo-accédants », a expliqué Véronique Bédague, PDG du groupe, lors d’une conférence. « La reprise attendue se décale », a-t-elle ajouté.

À l’inverse, les investisseurs ont enregistré une évolution plus favorable. Leurs réservations progressent de 16 % au premier semestre, une hausse que Nexity attribue notamment à la montée en puissance du dispositif Jeanbrun, mis en place au premier trimestre pour soutenir l’investissement locatif grâce à des avantages fiscaux. Le promoteur indique avoir enregistré environ 200 réservations via ce dispositif depuis le début de l’année.

Primo-accédants en retrait, investisseurs en hausse

Malgré le recul des réservations, Nexity met en avant ses perspectives d’activité. Le groupe a validé des projets et signé des promesses d’achat de foncier représentant un potentiel de 42 000 logements. Son carnet de commandes dans la promotion résidentielle atteint par ailleurs 3,6 milliards d’euros. L’ensemble représente « à peu près cinq années d’activité », selon Pierre-Henry Pouchelon, directeur général adjoint chargé des finances.

Le groupe indique également que ses réservations au détail ont mieux résisté que l’ensemble du marché, avec un recul de 9 % contre une baisse annoncée de 15 % pour le secteur. Cette évolution intervient dans un contexte de réduction de l’offre commerciale de Nexity, en baisse de 9 % depuis décembre 2025, liée à une politique de sélection plus stricte des opérations.

Le chiffre d’affaires recule de 18 %, la rentabilité progresse

Le chiffre d’affaires de Nexity s’établit à 1 milliard d’euros au premier semestre, en baisse de 18 % sur un an. Le groupe explique que cette évolution reste liée aux performances enregistrées lors des exercices précédents.

Dans le même temps, Nexity fait état d’une amélioration de son résultat opérationnel courant (ROC). Celui-ci progresse sur le périmètre de « New Nexity », la nouvelle organisation stratégique du groupe. La marge opérationnelle passe de 0,5 % à mi-2025 à 1,2% au premier semestre 2026.

Le ROC atteint 12 millions d’euros au 30 juin, soutenu selon Nexity par l’évolution des marges dans l’aménagement et la promotion, la contribution des activités d’exploitation et les effets du plan de réduction des coûts.

Nexity mise sur la transformation de sites commerciaux

Nexity cite également plusieurs opérations de requalification urbaine, dont deux projets de transformation de sites commerciaux à Carrefour Lomme et à Villeneuve-Loubet, cette dernière constituant une première opération avec Immo Mousquetaires.

Nexity est par ailleurs entré en négociations avec BPCE en vue d’un partenariat stratégique dans la distribution de logements neufs et réhabilités. Le projet vise à soutenir leur commercialisation et à renforcer la présence de Nexity dans la distribution.

À fin juin, Nexity dispose de 563 millions d’euros de liquidités. Son endettement net reste presque stable sur un an et le groupe confirme ses objectifs financiers pour 2026, sauf dégradation de la conjoncture économique.