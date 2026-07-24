Avec les nouvelles tensions géopolitiques, la hausse des carburants reprend en France. L’aide de 100 euros aux grands rouleurs est prolongée au 31 août.

Alors que les tensions reprennent de plus belle entre les États-Unis et l'Iran, le détroit d'Ormuz, point de passage de commerce pétrolier, referme ses portes. Le trafic est également perturbé au détroit de Bab-el-mandeb, au large du Yemen, des cargos saoudiens prix d'assaut par les rebelles Houtis.

Les prix de carburants en pâtissent. Pour preuve, le cours du baril de pétrole Brent a franchi de nouveau les 100 dollars, ce 23 juillet 2026, avant de redescendre à 97,17 dollars ce 24 juillet vers midi. Sans compter le coût du SP95-E10, au dessus de la barre 2 euros dans certaines stations services.

Cette instabilité n'augure rien de bon pour les vacanciers en voiture, également pour les grands rouleurs, ces travailleurs devant accomplir à trajet domicile-lieu de travail de plus de 15 kilomètres et dont le kilométrage annuel dépasse les 8 000 kilomètres.

Des conditions qui les rendent éligibles, depuis fin mai, à une indemnité carburant de 100 euros, soit 20 centimes d’euros par litre (voir les conditions complètes dans notre article). Censé fermer le 31 juillet, le guichet rouvrira à le 31 août, a annoncé au micro de franceinfo Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances.

La hausse des prix sous surveillance ?

Pour rappel, le guichet « grands rouleurs » a enregistré 898 370 demandes, selon Bercy. Pour soutenir les entreprises en difficulté de trésorerie un prêt flash a été accordé, dans une fourchette de 5 000 à 50 000 euros, tandis qu'une aide de 20 centimes a été accordée pour le gazole non routier, pour les factures émises durant le mois de mai 2026.

« Je réunis avec Maud Bregeon et Serge Papin, mes deux collègues de l'Energie et du Pouvoir d'achat, les distributeurs lundi à Bercy pour s'assurer que dans un moment important, les vacances, il n'y aura pas d'excès sur les marges », poursuit Roland Lescure. « Quand vous produisez, transformez, raffinez, distribuez de l'essence, quand il y a une forte hausse des prix du pétrole, vous gagnez beaucoup d'argent », ajoute le ministre.

C'est le cas de TotalEnergies, dont le bénéfice net s'établit à 4,7 milliards d'euros au deuxième trimestre 2026. Soit le double du bénéfice enregistré un an plus tôt (2,36 milliards d'euros). Le major pétrolier a toutefois annoncé le 22 juillet la remise en place d'un plafond pour l'essence à 1,99 euro le litre sur ses stations-service dans l'Hexagone. Pour le diesel, les prix se limitera à 2,25 euros le litre, assure l'exploitant.



Au-delà du carburant, l'inflation déclenchée par les conflits géopolitiques va jusqu'au gaz et impacte les matériaux de construction. Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), a de nouveau réclamé la création d'un Observatoire des prix et des coûts pour plus de transparence sur les évolutions tarifaires, lors d'une audition avec le député UDI Thierry Benoit, ce jeudi 23 juillet.

Une mesure également soutenue par la Fédération française du bâtiment (FFB), qui a par ailleurs défendu des mesures contre « les retenues abusives et les délais de paiement excessifs ou dissimulés », lors d'un point de conjoncture tenu par son nouveau président, Frédéric Carré, fin juin dernier.