Ouvrant ses portes au mois de juin, le Campus X elm.leblanc Bosch crée un espace harmonieux sur le site industriel de Bosch Home Comfort France à Drancy. Les détails en vidéo.

Ce mardi 21 mai, Bosch Home Comfort France a inauguré, sur son site historique de Drancy, un nouvel espace. Il s’agit du Campus X elm.leblanc Bosch.

L’espace est polyvalent, afin d’accueillir une diversité d’acteurs du chauffage et de la climatisation : installateurs, entreprises de maintenance, distributeurs négoces, partenaires, écoles spécialisées, ainsi qu’étudiants en génie climatique.

« Avec Campus X, c’est un véritable projet d’entreprise qui est né il y a maintenant deux ans, avec la volonté très forte d’offrir un lieu unique. Loin des showrooms traditionnels, chaque surface a été utilisée à bon escient, créant un dialogue fluide et naturel. Notre force de vente dispose aujourd’hui d’un outil unique qu’elle va pouvoir faire vivre et animer dans le temps », expose Florence Drouault-Solle, directrice de la communication Bosch Home Comfort France.



« Telle une agora dans une ville actuelle »

Un écrin de 1 200 m2 déjà visité par la maire de Drancy, Aude Lagarde. Le lieu ouvrira officiellement ses portes au mois de juin. L’idée étant de proposer une expérience client, avec un espace showroom valorisant les solutions thermiques des marques Bosch et elm.leblanc telles que les chaudières gaz vert, et les pompes à chaleurs Air/Eau et Air/Air.

Des ambiances ont été également créées pour mettre en situation différentes installations selon le type de bâti : maison individuelle, logement étudiant, pharmacie, hôtel, bureau…

Trois salles de formation, à la fois théorique et pratique, ont été pensées. Chacune est dédiée à une des trois familles de produits précédemment nommées. 60 appareils y sont répartis pour former en situation réelle les professionnels (chaudières, chauffe-bains, pompes à chaleur Air/Air et Air/Eau). À rappeler que 2 000 techniciens sont formés chaque année par Bosch, dont la moitié à Drancy. Sans compter un espace bar, pour plus de convivialité envers les visiteurs.

Découverte en vidéo avec Frédéric Agar, président de Bosch Home Comfort France :



Le tout donne une vitrine décloisonnée et baignée de lumière, grâce aux verrières conservées suite aux travaux. Certains pans de murs érigés donnent sur l’usine. Mais malgré cette proximité, le lieu est calme. Sûrement car il s’agit d’une usine d’assemblage des produits Bosch et elm.leblanc, donc moins de bruit de tôle froissée contrairement au site de Saint-Thégonnec, où le groupe produit des ballons d’eau chaude et des chaudières au sol.

Si un aménagement équilibré du Campus X elm.leblanc Bosch au sein du site de Drancy a été possible, c’est sûrement grâce au travail du cabinet d’architecte Malabar.

« Nous avons pensé une répartition équilibrée des espaces afin que le tout dialogue naturellement. Telle une agora dans une ville actuelle, Campus X offre une visite ludique et permet de laisser s’exprimer tous les talents et de déambuler librement entre les mises en situation. La végétalisation occupe une place prépondérante avec des murs et des jardinières XXL équipées d’un système d’arrosage avec pompe à recyclage. Faisant le lien avec la verrière, elle crée un contraste avec l’esprit industriel que nous avons préservé à travers l’aspect brut des assises et les sols en résine », développent Valentine Baroin et Alice Madrelle, de l’agence d’architecture.

« Une deuxième phase de travaux sera amorcée en septembre prochain pour créer un espace dynamique pour nos équipes, qui laissera libre court à la créativité, toujours avec l’ambition de performer », abonde Florence Drouault-Solle.

Virginie Kroun

Photo de Une : Stefan Meyer