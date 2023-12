Parcours Responsable de montages d’opérations immobilières

Le montage d'opérations immobilières implique une prise en considération d'une grande variété de problématiques. Quelles sont les étapes-clés d'une opération de construction-réhabilitation ? Comment prévenir les litiges dans le cas d'un recours à la sous-traitance ? Quelle garantie contre les risques en matière de construction ? Comment se protéger et organiser la répartition des responsabilités pénales et civiles ? Ce parcours répond à l'ensemble des questions auxquelles est confronté tout responsable de montage d'opération immobilière.



Objectifs pédagogiques :

Analyser les règles juridiques, techniques et financières d'une opération immobilière

Identifier les risques et sécuriser juridiquement le projet à chacune des étapes

Piloter et coordonner un montage immobilier

Gérer les éventuels sinistres, en lien avec l'assureur



