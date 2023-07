Une offre de formation complète et rassemblée au sein d’une même plateforme

L’univers du chiffre (comptabilité, consolidation, norme IFRS, gestion, finance, fiscalité, gestion du patrimoine, banque et assurance), avec plus de 500 formations et plus de 1 320 sessions.

(compliance, audit et risques, droit des affaires, droit des particuliers, contentieux, procédures, compétences transverses, immobilier, urbanisme et construction), avec plus de 310 formations et plus de 750 sessions.

(droit social, relations sociales, ressources humaines, gestion de la formation, paie, CSE, qualité, santé – sécurité – environnement, RSE et QVT) avec plus de 270 formations et plus de 920 sessions

L'univers Soft skills (management, gestion de projet, communication, efficacité professionnelle, développement personnel, relations client, formation de formateurs…) avec plus de 120 formations et plus de 1 080 sessions.

L’ensemble de ces formations sont disponibles sur un unique site afin d’accroître la visibilité et l’accessibilité de nos formations pour les futures personnes formées.

La finalisation du rapprochement de cinq organismes de formation sous une unique marque : Lefebvre Dalloz Compétences

Le portage total des formations sous la marque unique Lefebvre Dalloz Compétences est la dernière étape du rapprochement de 5 organismes historiques de formation.

4 organismes de formation hard skills : Dalloz Formation, Francis Lefebvre Formation, Bärchen, Elegia Formation

1 organisme de formation soft skills : CSP Docendi

Stéphane Duret, directeur général délégué : " Avec ce rapprochement total, Lefebvre Dalloz Compétence confirme sa position de leader de la formation dans les métiers du droit et du chiffres offrant à nos clients une interface et un interlocuteur unique. Par ailleurs nos activités de formation sont fortement nourries par nos activités d’Edition et de Logiciels & Services. Nos rédacteurs experts ou nos développeurs sont ainsi parties prenantes de nos activités de formation. Là est la force de l’offre globale Lefebvre Dalloz. "

