Formation Actualité de l’assurance construction

Lefebvre Dalloz vous propose une synthèse opérationnelle en matière d'assurance construction afin de vous guider dans la gestion des risques et des contentieux. Décryptez l'actualité jurisprudentielle et normative, dans une perspective pratique, grâce aux compétences et expertises complémentaires de nos deux intervenants, Maître Cyrille CHARBONNEAU et Monsieur Richard LELAIT.

Objectifs pédagogiques :

Dresser le panorama des dernières actualités en matière d'assurance construction.

Intégrer dans sa pratique les impacts opérationnels des jurisprudences récentes.

Limiter le risque de contentieux grâce aux conseils de nos intervenants experts.

Les points forts : La synthèse opérationnelle des nouveautés législatives/jurisprudentielles.

Des conseils experts.