Développez votre expertise en urbanisme et construction avec nos formations professionnelles !

Maîtrisez l’ensemble des connaissances dans le domaine de l’urbanisme et de la construction !

Participez à nos formations pour enrichir vos connaissances, les approfondir et développer de nouvelles compétences. Ne tardez plus et découvrez dès maintenant nos prochains événements incontournables pour le mois de novembre !

Quelques parcours emblématiques :

Formation Parcours Responsable de montage d'opérations immobilières

Du 7 nov. au 1er déc. 2023

INCONTOURNABLE

4,6/5 – Certification Lefebvre Dalloz

Analyser les règles juridiques, techniques et financières d’une opération immobilière

Identifier les risques et sécuriser juridiquement le projet à chacune des étapes

Piloter et coordonner un montage immobilier

Gérer les éventuels sinistres, en lien avec l’assureur

Formation Parcours Maîtrise du droit de l'urbanisme : optimiser ses dossiers d'autorisation

Du 21 mars au 4 avril 2024

4,3/5 – Certification Lefebvre Dalloz

Décrypter les règles fondamentales du droit de l’urbanisme

Identifier et comparer les documents d’urbanisme

Distinguer les étapes d’élaboration du dossier et de délivrance du permis de construire (PC) et du permis d’aménager (PA)

Analyser les pièces d’un dossier de PC et d’un dossier de PA

Notre actualité à ne pas rater !

Actualité de l’Assurance construction 2023

Le 11 décembre 2023

4,7/5 – Session garantie

Dresser le panorama des dernières actualités en matière d’assurance construction

Intégrer dans sa pratique les impacts opérationnels des jurisprudences récentes

Limiter le risque de contentieux grâce aux conseils de nos intervenants experts

Top 5 de nos formations BEST-SELLERS

→ Formation Urbanisme commercial : aspects juridiques et pratiques

Déterminer le champ de l’autorisation d’exploitation commerciale

Distinguer les étapes de la procédure CDAC

Repérer les différents recours CNAC et leurs spécificités

Intégrer l’autorisation d’aménagement commercial dans le permis de conduire

Prochaine session : le 4 décembre 2023 à Paris ou à distance

→ Formation Baux emphytéotiques et à construction : aspects juridiques et fiscaux

Définir le régime juridique et fiscal des baux emphytéotiques et à construction

Maîtriser les fondamentaux du calcul financier du bail emphytéotique

Fixer le montant de la redevance initiale d’un bail emphytéotique

Gérer les droits des parties contractantes

Prochaine session : Le 30 novembre et le 1er décembre 2023 à Paris

→ Formation Autorisations d’urbanisme : aspects juridiques et pratiques

Session garantie

Obtenir les autorisations d’urbanisme

Examiner le régime juridique du lotissement

Distinguer les taxes et participations d’urbanisme

Gérer les risques contentieux liés aux autorisations d’urbanisme

Prochaine session : le 7 décembre 2023 à Paris ou à distance

→ Formation Marché public de travaux : exécution du marché et maîtrise du nouveaux CCAG-Travaux

Session garantie | INCONTOURNABLE

Identifier les travaux exécutés dans le cadre d’un ouvrage public

Organiser un marché public de travaux face aux contraintes juridiques et financières

Analyser les conséquences économiques et financières applicables au marché

Prochaine session : les 23 et 24 novembre 2023 à Paris ou à distance

→ Formation Assurance Construction (niveau 1)

Session garantie

Cerner le champ d'application des différentes polices en matière de construction

Mesurer les conditions d'application de l'assurance dommages-ouvrage

Appréhender le champ d'application de l'assurance responsabilité décennale

Identifier la couverture des dommages causés aux tiers voisins

Prochaine session : 6 novembre 2023

