Peinture éco pour extérieur - Néoquarz

NEOQUARZ d'OIKOS est une peinture acrylique au quartz lavable spéciale pour l'extérieur.
La formulation du produit combine les propriétés de résistance du quartz avec les qualités particulières des résines acryliques telles que la résistance mécanique au cycle de gel-dégel, la résistance aux rayons UV et aux acides, une perméabilité à la vapeur exceptionnelle, une élasticité durable, une résistance aux intempéries et une excellente couverture.
NEOQUARZ by OIKOS offre une finition lisse mate et est disponible dans une large gamme de couleurs. Il est recommandé pour la protection et la décoration d'édifices de prestige, même situés dans des environnements instables.
Il a un faible niveau d'odeur, est ininflammable et respectueux de l'homme et de l'environnement.
Avantages produit :
- Pénètre plus profondément dans les pores du support
- Meilleure adhérence
- Adapté aux supports alcalins
- Maintien mieux la couleur
- Stable et plus résistant dans le temps
- Offrant une barrière efficace contre les agents atmosphériques
- Large gamme de couleurs
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids spécifique : 1,55 kg/l ±3% (blanc)
pH : 7,5÷8,5
Viscosité : 21.000 ±10% CPS Brookfield (RVT 20 tours/min. à 25°C)
Température de stockage : +2°C÷+36°C. Protéger du gel
Réaction au feu : Négative si appliqué sur une surface non inflammable ; à base d'eau matériau d'épaisseur sèche inférieure à 0,600 mm
Absorption d'eau : W24 0,4 kg/m².h0,5 DIN 52 617 (limite max autorisée 0,5 kg/m².h0,5
DIN 52 617)
Perméabilité à la vapeur : Sd 0,3 m (limite maximale autorisée 2 m DIN 52 615)
Résistance au lavage : Conforme à la norme DIN 53 778, résistant à au moins 1000 cycles abrasifs
Résistance à l'abrasion : Conforme à la norme DIN 53 778, résistant à plus de 5.000 cycles abrasifs
Couleurs disponibles : Blanc + nuances du nuancier
Conditionnement : 1 - 4 – 14 Litres
Divers
Dans nos laboratoires multidisciplinaires, techniciens, designers, historiens et chimistes collaborent pour offrir aux clients des produits uniques, en partant du choix des matières premières pour arriver aux études d'impact environnemental.
