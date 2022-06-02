Peinture éco pour extérieur - Néoquarz

NEOQUARZ d'OIKOS est une peinture acrylique au quartz lavable spéciale pour l'extérieur.

La formulation du produit combine les propriétés de résistance du quartz avec les qualités particulières des résines acryliques telles que la résistance mécanique au cycle de gel-dégel, la résistance aux rayons UV et aux acides, une perméabilité à la vapeur exceptionnelle, une élasticité durable, une résistance aux intempéries et une excellente couverture.

NEOQUARZ by OIKOS offre une finition lisse mate et est disponible dans une large gamme de couleurs. Il est recommandé pour la protection et la décoration d'édifices de prestige, même situés dans des environnements instables.

Il a un faible niveau d'odeur, est ininflammable et respectueux de l'homme et de l'environnement.

Avantages produit :