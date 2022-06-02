ConnexionS'abonner
Vernis acrylique Novalis Ecolegno Protection Bois

OIKOS SPA

NOVALIS WOOD PROTECTION by OIKOS est un vernis acrylique pour bois, disponible dans une large gamme de couleurs en finition brillante ou mate.

Le produit forme un film protecteur qui empêche la pénétration de l'eau et l'attaque des acariens, bactéries et moisissures tout en faisant ressortir la beauté naturelle du bois.

Les résines acryliques dans sa composition confèrent au produit une grande élasticité, lui permettant ainsi de suivre les déformations du bois causées par les changements de température.

NOVALIS WOOD PROTECTION est non jaunissant, résistant aux rayures et résistant aux conditions extérieures et aux rayons UV. Il est totalement exempt d'odeurs désagréables et d'émissions nocives.

NOVALIS WOOD PROTECTION peut être appliqué dans des environnements fermés car il a un faible niveau d'odeur, est ininflammable et respectueux de l'homme et de l'environnement.

Avantages produit :

  • Système éco-durable 
  • Résistant à l'usure et aux intempéries
  • Transparent 

Poids spécifique : 1,02 kg/l. ±3 %
Brillance : 88, mat : 22+/-5, (appliqué sur panneau brillant à 120 µm humide, réflectomètre 60°C)
pH : 8÷9
Viscosité Brillance : 800÷1400 ; mat: 2000÷4000 CPS +/-5% Brookfield (RVT 20 tours/min à 25°C)
Température de stockage : +2°C÷+36°C. Protéger du gel
Réaction au feu négative lorsque le produit est appliqué sur une surface non inflammable : matériau à base d'eau avec une épaisseur à sec inférieure à 0,600 mm
Limites d'émission de Volatil
Couleurs : Transparent incolore + Nuances du nuancier
Conditionnement : 0,75 – 2,25 Litres

  • Acrylique

Dans nos laboratoires multidisciplinaires, techniciens, designers, historiens et chimistes collaborent pour offrir aux clients des produits uniques, en partant du choix des matières premières pour arriver aux études d'impact environnemental.

OIKOS SPA - Batiweb

OIKOS : Peinture écologique depuis 1984 Dans nos laboratoires multidisciplinaires, techniciens,...

Via Luigi Cherubini, 2,
47043 Gatteo a Mare FC
Italie

