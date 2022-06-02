Vernis acrylique Novalis Ecolegno Protection Bois

NOVALIS WOOD PROTECTION by OIKOS est un vernis acrylique pour bois, disponible dans une large gamme de couleurs en finition brillante ou mate.

Le produit forme un film protecteur qui empêche la pénétration de l'eau et l'attaque des acariens, bactéries et moisissures tout en faisant ressortir la beauté naturelle du bois.

Les résines acryliques dans sa composition confèrent au produit une grande élasticité, lui permettant ainsi de suivre les déformations du bois causées par les changements de température.

NOVALIS WOOD PROTECTION est non jaunissant, résistant aux rayures et résistant aux conditions extérieures et aux rayons UV. Il est totalement exempt d'odeurs désagréables et d'émissions nocives.

NOVALIS WOOD PROTECTION peut être appliqué dans des environnements fermés car il a un faible niveau d'odeur, est ininflammable et respectueux de l'homme et de l'environnement.

Avantages produit :