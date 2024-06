OIKOS SPA - Batiweb

OIKOS : Peinture écologique depuis 1984

Dans nos laboratoires multidisciplinaires, techniciens, designers, historiens et chimistes collaborent pour offrir aux clients des produits uniques, en partant du choix des matières premières pour arriver aux études d'impact environnemental.

Dans les usines de production internes, tous les processus, conçus selon des critères d'économie d'énergie, sont constamment contrôlés pour garantir les normes de qualité les plus élevées.

Enfin, l'expédition, le stockage et le suivi sont gérés par un système informatisé qui préserve la santé et la sécurité des travailleurs et assure des réponses rapides et précises aux clients.

Il ne nous suffit pas de produire. Nous voulons le faire en toute sécurité, de manière rationnelle, en optimisant les temps et les processus : c'est aussi la durabilité.

OIKOS accompagne les designers, les applicateurs, les maîtres décorateurs à chaque étape, avant, pendant et après l'achat, avec un service d'assistance technique qui répond à chaque besoin.

De l'information sur les solutions OIKOS aux méthodes d'application en passant par les problèmes de chantier, nous répondons à toutes les questions avec le service de centre d'appels, le conseil sur mesure ou l'envoi de techniciens spécialisés.

Une expérience sensorielle, une immersion de couleur, de matière, de lumière réfléchie dans les surfaces matérielles. Un point de formation pour designers, maîtres décorateurs, revendeurs, où ils peuvent expérimenter des solutions, échanger avec des techniciens pour trouver des solutions sur mesure, s'inspirer, se connaître, expérimenter.

Le savoir-faire de OIKOS :