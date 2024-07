Peran SL LE : revêtement filmogène époxy

Esthétique : améliore l’aspect de l’environnement de travail.

Résistant aux UV : assure une très bonne stabilité des couleurs à la lumière du soleil.

Hygiénique : finition sans joints, facile à nettoyer et à entretenir.

Certifié M1 et durable : faible teneur en COV et faibles émissions, contribue à la note de performance LEED V4/V4.1.