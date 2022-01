Plafond acoustique Bioguard Acoustic

Caractéristiques techniques

- Épaisseur : 17 mm

- Dimensions : 600 x 600 et 1200 x 600 mm

- Système : Apparent et démontable - Système C

- Poids : 4.5 kg / m²

- Couleur : Blanc

- Absorption acoustique : αw = 0.60(H) en accord avec EN ISO 11654 - Classe C

- Atténuation latérale : Dn,f,w = 36 dB en accord avec EN ISO 717-1

- Réduction sonore : Rw = 18 dB en accord avec EN ISO 717-1

- Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) en accord avec 123-FZ

- Réflexion de la lumière : 85%

- Conductivité thermique : λ = 0.060 W/mk en accord avec EN 12667

- Résistance à l‘humidité : 95% RH