Plancher Grande Portée (GP) sans étais

Le plancher GP est un système de plancher sans étais sur vide sanitaire composé de poutrelles grande portée sans étais GP, d'entrevous isolant Isoleader/ IsoGP ou d'entrevous non isolant EMX/EMS EcoVS.



Les planchers GP KP1 constituent une véritable alternative aux Dalles Portées ou Terre-Pleins traditionnels. Ils sont idéaux pour les bâtiments non-résidentiels (Bureaux, EPHAD, crèche, etc.) et constituent également une solution pertinente pour des programmes de maisons groupées et petits collectifs.



Le plancher GP permet d'optimiser la quantité de murs refend de la construction.



Labels & Certifications :

Plancher sous ATEX